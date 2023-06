Les avantages inexploités des pensions du 3e pilier en Suisse - IWP

SCHWYZ, Suisse, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- La planification de la retraite est cruciale pour assurer la stabilité financière et l'indépendance pendant la vieillesse. En Suisse, le système de retraite repose sur trois piliers, les pensions du 3e pilier jouant un rôle essentiel en aidant les individus à épargner pour leur propre avenir.

L'un des principaux avantages des pensions du 3e pilier, en particulier du pilier 3a, est la possibilité de déductions fiscales. Les cotisations versées aux pensions du pilier 3a sont déductibles de l'impôt sur le revenu, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. En moyenne, les particuliers peuvent économiser entre 1 500 et 3 500 CHF par an. Ces avantages fiscaux constituent une excellente incitation à épargner pour la retraite tout en réduisant la charge fiscale globale.

Les pensions du pilier 3a et du pilier 3b offrent aux particuliers la possibilité d'investir leurs cotisations dans des fonds, des FNB et des titres interchangeables. Cette flexibilité permet aux individus d'adapter leurs portefeuilles afin de maximiser les rendements en fonction de leur appétence au risque et de leurs objectifs d'investissement. Au fil du temps, le fonds de pension peut bénéficier de la croissance du capital et des intérêts composés, contribuant ainsi à la constitution d'un pécule de retraite substantiel.

Les pensions du pilier 3a et du pilier 3b offrent différents niveaux d'accessibilité. Dans le cadre du pilier 3a, les fonds sont accessibles sous certaines conditions telles que la retraite, l'invalidité ou l'achat d'un logement. En revanche, le pilier 3b offre une liberté totale, permettant aux individus d'utiliser les fonds à n'importe quelle fin et à n'importe quel moment. Cette flexibilité fait des pensions du 3e pilier un instrument d'épargne idéal non seulement pour la retraite, mais aussi pour les études supérieures ou la constitution d'un patrimoine.

Les deux types de pensions du 3e pilier peuvent être retirés si les individus quittent la Suisse ou conservés dans le pays s'ils s'installent à l'étranger. Cette transférabilité permet de ne pas perdre l'épargne accumulée et de continuer à la faire fructifier où que l'on aille. En outre, les pensions des piliers 3a et 3b offrent l'option d'une garantie de capital, protégeant les investissements des risques du marché et assurant un certain niveau de sécurité.

Les avantages du 3e pilier en Suisse sont nombreux. Ces pensions offrent des avantages fiscaux, des possibilités d'investissement, une flexibilité financière et une transférabilité. Lorsqu'il s'agit d'explorer les options disponibles et d'adapter une solution à des besoins spécifiques, les conseils d'une équipe expérimentée peuvent s'avérer inestimables. Commencez à planifier tôt et profitez des avantages offerts par les pensions du 3e pilier pour assurer un avenir prospère.

