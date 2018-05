Les bots PeopleDoc aident les entreprises à améliorer l'expérience des employés

Pour les RH, les bots offrent une meilleure façon d'automatiser les tâches quotidiennes. Ces agents intégrés sont « toujours en activité » et peuvent être à l'affût d'un événement – comme lorsqu'un employé rejoint l'organisation – et ensuite orchestrer les tâches logiques de suivi nécessaires aux processus requis. Les bots PeopleDoc peuvent exécuter une séquence de tâches entre applications, que ce soit sur site ou sur le cloud, alerter les gens en cas de « blocage » à une étape donnée, et mettre simultanément à jour les données sur plusieurs systèmes.

Conformément à l'approche de PeopleDoc qui consiste à mettre au point une technologie qui est utile et utilisée, la société collabore avec les clients pour intégrer RPA à sa plateforme afin de transformer directement les processus RH, y compris :

Accueil

Un directeur du recrutement modifie le statut d'un postulant de « Candidate » à « Hired » dans l'Applicant Tracking System (ATS)

» à « » dans l'Applicant Tracking System (ATS)

PeopleDoc RPA, à l'affût d'un événement, déclenche automatiquement le processus d'accueil pour le nouvel employé



Les documents associés en rapport avec ce nouvel employé, comme le CV et des échantillons de rédaction, sont envoyés de l'ATS vers le dossier permanent de l'employé dans PeopleDoc



L'offre d'emploi ou d'autres documents personnalisés nécessaires pour l'accueil sont automatiquement créés et acheminés en vue de leur approbation



Les étapes comme la demande d'une carte d'accès ou d'un ordinateur portable sont gérées par PeopleBots



Une fois le processus terminé, les informations communiquées par le nouvel employé sont automatiquement mises à jour dans le HRIS et tout autre système concerné

Processus d'évaluation annuelle et promotion

Une augmentation de salaire est saisie dans le système de gestion des performances ou un autre système RH



PeopleDoc RPA, à l'affût d'un événement, crée une lettre de promotion pour l'employé, y compris son nouveau salaire, son nouveau titre et la date d'entrée en vigueur des changements



Cette lettre personnalisée est automatiquement envoyée au directeur RH compétent et à l'employé pour signature via Docusign



Une fois qu'ils ont signé, le document est automatiquement envoyé dans le dossier de l'employé concerné dans PeopleDoc

Attestation d'emploi

Un employé remplit un formulaire pour demander une attestation d'emploi



L'attestation est automatiquement générée avec le modèle adéquat sur la base des informations communiquées par l'employé et contient les données provenant de PeopleDoc et/ou d'autres systèmes RH



L'attestation personnalisée est automatiquement envoyée à l'employé par courrier électronique

« Actuellement, les RH reposent sur des tâches manuelles gourmandes en main-d'œuvre qui nécessitent toujours trop d'efforts pour offrir l'expérience que les employés exigent », explique Clément Buyse, directeur des opérations et cofondateur de PeopleDoc. « Nos clients nous ont lancé le défi de leur rendre ces tâches plus faciles et de leur permettre d'implémenter les processus directement dans l'ensemble de leurs systèmes RH et d'entreprise – comme slack et Microsoft – en évitant les lourds travaux d'intégration. Nous nous appuyons sur nos capacités d'automatisation de processus afin d'offrir une orchestration des processus. RPA est une technologie-clé qui prend en charge toutes nos trois priorités stratégiques : orchestration des processus, systèmes d'auto-apprentissage et aide conversationnelle aux employés. »

Au fur et à mesure que RPA deviendra la norme pour les processus RH, les données collectées permettront également une intégration réelle de l'apprentissage automatique et de l'IA. À l'avenir, PeopleBots pourrait offrir des recommandations pour les processus de bout en bout, optimisant sans cesse l'acheminement des demandes des employés ou en alertant les RH en cas de problème de conformité avant qu'il ne survienne. Au lieu d'utiliser des bots scriptés, PeopleDoc adopte une approche inédite fondée sur des modèles, en constituant une bibliothèque de bots que les développeurs peuvent utiliser comme des bricoleurs afin de répondre aux besoins particuliers de l'entreprise et de prendre en charge les nouveaux cas d'utilisation lorsqu'ils apparaissent.

Pour plus d'informations sur PeopleBots et les autres capacités de la plateforme PeopleDoc, rendez-vous sur https://www.people-doc.com/.

À propos de PeopleDoc

PeopleDoc a pour mission de simplifier les tâches complexes des RH en mettant en œuvre une technologie qui parle le langage des RH et comprend leurs besoins. La plateforme PeopleDoc HR Service Delivery aide les équipes de RH à répondre plus facilement aux demandes des employés, à automatiser les processus des employés et à gérer les questions de conformité sur plusieurs sites. Les solutions cloud PeopleDoc incluent la gestion de cas, l'automatisation des processus et la gestion des dossiers du personnel. À 100 % « software as a service », les solutions PeopleDoc s'intègrent aux systèmes RH déjà en place, peuvent être implémentées en à peine 8 semaines, et sont conçues pour une utilisation constante agile par les équipes RH qui s'occupent d'effectifs divers et en pleine expansion. PeopleDoc sert plus de 800 clients, dont Atos, Biogen, GoDaddy et Nestlé, et au total plus de 4 millions d'utilisateurs finaux avec un taux de rétention de clientèle de 100 %. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.people-doc.com.

LA SOURCE PeopleDoc