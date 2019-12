Les communautés juive et catholique de Porto présentent un projet pour lutter contre l antisémitisme

Le musée du palais Épiscopale de Porto a reçu une délégation de la communauté juive locale la semaine dernière.

D. Manuel Linda, Évêque de Porto, a dit: "Ce projet met fin à une époque d intolérance et prévoit un future main dans la main. Il est unique dans le monde, tout comme Porto est unique. Ici à Porto, il n y aura pas d antisémitisme, tout comme la communauté juive n a pas de pensées anti chrétiennes.

Gabriela Cantergi, membre du comité de la communauté juive en charge des relations inter-religieuses, a expliqué que "le dialogue social et culturel est nécessaire pour obtenir une forte amitié entre l Église Catholique Romane et les communautés juives particulièrement dans les sociétés où les stéréotypes négatifs perdurent, comme par exemple l idée fausse que les juifs ne souffriraient pas de pauvreté "

Ce projet global a reçu le soutien financier et technique de philanthropes juifs et d organisations tel que le B´nai B´rith International, le Anti-Defamation League et le Vatican.

Le Pape François a écrit à la communauté juive de Porto disant qu il" prie pour que les membres de la communauté puissent toujours travailler ensemble avec l Église dans un esprit de fraternité pour le plus grand bien des hommes et souhaite un grand bonheur à la communauté et tous ses fidèles"

En particulier, le Pape a souligné l un des quatre films produits par la communauté juive-" Le Kaddich de la nonne"- un court métrage sur une histoire vraie de bonté inter-religieuse qui a eut lieu à Porto en 1982 lorsque deux nonnes catholiques ont observe un rituel juif, élevant la spiritualité des deux religions à un niveau élevé de fraternité universelle

La communauté juive de Porto, dirigée par Dias Ben Zion, est composée de plus de 400 membres originaires de plus de 30 pays. Elle a la plus grande synagogue de la péninsule ibérique et un musée juif qui a été inaugurée en Juin par le président du B´nai B´rith international. Lors de son discours, Charles Kaufman a dit : "Ce musée juif va inauguré le réveil de la vie juive au Portugal et devrait servir d exemple pour le reste de l Europe, un continent où l antisémitisme refait surface"

Le Diocèse catholique de Porto, dont l actuel évêque est D. Manuel Linda, est le plus grand du Portugal, avec environ deux millions de fidèles. Il se trouve dans le palais épiscopale, le plus ancien et le plus remarquable des palais de Porto, qui de part sa position géographique élevée domine le paysage du centre historique de la ville. Le musée du palais épiscopale, qui se trouve dans les chambres du palais est à présent ouvert pour les visites publiques et a reçu une délégation de la communauté juive locale.

