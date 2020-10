Les Consommateurs Au Coeur De La Croissance De La Mode D'Occasion

Estimé à 30-40 milliards de dollars, le marché de la seconde main devrait poursuivre son ascension de 15-20% à l'échelle mondiale au cours des 5 prochaines années, voire plus encore auprès des marchés développés, où la croissance pourrait atteindre 100% d'une année sur l'autre.

Cette tendance s'explique par un nombre croissant de clients qui se tournent vers la seconde main et par la multiplication des pièces achetées d'occasion. La seconde main est ainsi vouée à représenter 27% des garde-robes des consommateurs d'ici 2023, contre 21% aujourd'hui.

Des tendances consommateurs qui s'accélèrent

Si le caractère économique, la disponibilité et la singularité des pièces contribuent à la popularité florissante du marché de la seconde main, l'enquête révèle que les préoccupations des consommateurs en matière d'environnement expliquent en grande partie cette croissance fulgurante du marché. Un changement encore accentué par la pandémie puisque 70% des participants ont indiqué préférer la seconde main en raison de son caractère durable, contre 62% en 2018.

Un marché de la seconde main florissant : moteur d'une consommation durable

Autre conclusion de l'enquête : les acheteurs aspirent à posséder moins de pièces, mais de meilleure qualité, à réduire la surconsommation et à prendre davantage soin de leur garde-robe. Le marché florissant d'articles d'occasion favorise la réalisation de ces trois objectifs.

Le luxe : le petit truc en plus « Acheter moins, mais mieux ! »

85% des acheteurs de seconde main participent ainsi à la réduction de la surconsommation causée par la fast fashion en privilégiant des achats moins nombreux, de meilleure qualité et plus durables.

85% des acheteurs de seconde main participent ainsi à la réduction de la surconsommation causée par la fast fashion en privilégiant des achats moins nombreux, de meilleure qualité et plus durables.

70% des consommateurs de mode affirment que le marché de la seconde main les incite à prendre davantage soin de leurs pièces.

70% des consommateurs de mode affirment que le marché de la seconde main les incite à prendre davantage soin de leurs pièces.

60% des vendeurs n'auraient pas songé à donner une seconde vie à leurs pièces sans le marché de l'occasion.

La segmentation de la clientèle : un facteur essentiel pour mieux cerner l'engagement

Au-delà des préférences générales, le rapport identifie également six segments de consommateurs, chacun avec des attitudes et des comportements bien distincts, illustrant les différentes manières de profiter du marché de la seconde main. Grâce à de précieuses données, l'analyse aide les marques à mieux cerner les acheteurs d'aujourd'hui et de demain et à comprendre leur évolution, passant d'acheteurs occasionnels de luxe à de véritables fidèles des marques.

Les marques de luxe : grands bénéficiaires de la seconde main

Les marques de luxe peuvent tirer profit du boom de l'occasion de bien des façons, puisque plus de 62% des consommateurs affirment être plus enclins à acheter auprès de marques qui collaborent avec des plateformes et des acteurs de la seconde main.

Parmi les avantages clés :

Répondre au désir croissant des consommateurs d'acheter auprès d'entreprises responsables aux objectifs ciblés . 60% des consommateurs se tournent vers ce type de marques.

. 60% des consommateurs se tournent vers ce type de marques. Acquisition de clients : les consommateurs découvrent de nouvelles marques en faisant leurs achats sur des plateformes d'occasion. 48% ont déclaré qu'ils envisageaient d'acheter à nouveau auprès de marques découvertes par le biais de la seconde main.

les consommateurs découvrent de nouvelles marques en faisant leurs achats sur des plateformes d'occasion. 48% ont déclaré qu'ils envisageaient d'acheter à nouveau auprès de marques découvertes par le biais de la seconde main. Fidélisation : la mode de seconde main est une occasion d'inciter les vendeurs à acheter de nouvelles pièces avec les bénéfices de leurs ventes. 31% des vendeurs appliquent cette méthode.

Avec 69% des consommateurs prêts à consommer davantage de pièces d'occasion à l'avenir, le marché de l'occasion semble prêt à répondre au désir toujours plus grand des consommateurs de se constituer des garde-robes uniques, de qualité et durables.

Pour en savoir plus sur le marché florissant de l'occasion - et sur les motivations de ses acteurs - téléchargez l'étude complète sur vestiairecollective.com / bcg.com.

SOURCE Vestiaire Collective; BCG