Les dirigeants du monde entier unissent leurs forces pour faire face à la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies et créé des défis sans précédent au niveau mondial. Elle a mis en évidence et élargi les fossés existants en matière de couverture santé universelle et a souligné le besoin urgent de services de santé essentiels de haute qualité pour tous – gratuits.

La santé : un choix politique - Agissons maintenant, ensemble appelle les dirigeants du monde entier à unir leurs forces pour faire face à la pandémie de COVID-19 et à d'autres dangers imminents et à long terme qui menacent la santé des populations et l'économie mondiale. C'est le dernier titre d'une série d'articles produits en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, dont le premier (La santé : un choix politique) appelait de ses vœux une couverture santé universelle (CSU).

Cette année, parmi les auteurs prestigieux figurent Amina J. Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations unies, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS et Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud.

La publication se concentre sur cinq domaines clés :

Une économie inclusive, définie par un nouveau contrat social et la poursuite du progrès pour tous Les exigences fondamentales pour une vie saine Des investissements équitables et la concrétisation de la CSU La santé à l'ère numérique et comment la technologie peut contribuer à remodeler le programme relatif aux droits de l'homme Les perspectives à long terme de la santé mondiale

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré : « Il n'a jamais été aussi évident que la santé est un choix politique et économique. Au cours des 20 dernières années, les pays ont beaucoup investi pour se préparer aux attaques terroristes, mais relativement peu pour se préparer à l'attaque d'un virus qui, comme l'a prouvé la pandémie de COVID-19, peut se révéler beaucoup plus meurtrier, perturbateur et coûteux. »

« Ce ne sera pas la dernière pandémie. Mais quand la prochaine surviendra, le monde devra être prêt. Une partie de l'engagement de chaque pays en faveur de la reconstruction doit donc être consacrée à la santé publique, comme un investissement dans un avenir plus sain et plus sûr. » Vous pouvez télécharger la vidéo ici https://we.tl/t-tSP8H2o0mS

La santé : un choix politique - Agissons maintenant, ensemble est une publication officielle du Projet de gouvernance mondiale produite en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Le Projet de gouvernance mondiale est une initiative commune du groupe GT Media, une société d'édition basée à Londres, du Programme de gouvernance mondiale basé à la School of Global Affairs and Public Policy de l'université de Toronto et du Centre de santé mondiale de l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement à Genève.

Visualisez La santé : un choix politique - Agissons maintenant, ensemble en ligne à l'adresse https://bit.ly/HAPC2020

