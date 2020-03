Les entreprises font face à une crise de confiance envers les dirigeants d'entreprise

Seulement 15 % des cadres pensent que leurs dirigeants contribueront au succès de leur entreprise

PARIS, 12 mars 2020 /PRNewswire/ -- Seuls 15 % des cadres d'entreprises dans le monde font confiance à leur propre direction en matière de gestion du changement – avancées technologiques, évolution démographique et changement climatique – bien que 95 % des cadres estiment que la bonne gestion du changement est essentielle au succès de leur entreprise.

Ces résultats sont issus d'une nouvelle étude mondiale menée par Odgers Berndtson, un leader mondial de la recherche de cadres dirigeants. L'étude conclut à une crise mondiale de la confiance envers les principaux dirigeants qui forcera les entreprises prospères à « réinventer le leadership » du monde moderne.

« Le monde est complexe, incertain et en pleine transformation. Les entreprises françaises doivent anticiper et conduire le changement de leur business model et des habitudes de consommation. Elles doivent s'assurer que leurs dirigeants sont en phase avec cette révolution technologique et culturelle.. », a déclaré Eric Singer, Managing Partner d'Odgers Berndtson, France, connu anciennement sous le nom de Singer & Hamilton.

Grâce à une méthodologie développée avec les services d'analyse de la Harvard Business Review, Odgers Berndtson lance aujourd'hui son premier indice de confiance envers les dirigeants. Fondé sur les données recueillies auprès d'environ 2 000 cadres supérieurs, dirigeants et membres du conseil d'administration d'entreprises dont les ventes se situent entre 50 millions et plus de 5 milliards de dollars américains dans le monde, l'indice donne un premier aperçu de la confiance en les capacités des principaux dirigeants à contribuer au succès de leur entreprise en période de changement.

L'indice identifie également les qualités et les attributs des membres des comités exécutifs dont les entreprises ont le plus besoin pour prospérer lors d'une période de transition. Dans son rapport, Odgers Berndtson note que 88 % des cadres supérieurs et des cadres s'attendent à une augmentation des perturbations au cours des cinq prochaines années, et presque autant (85 %) estiment que cela a déjà eu un impact sur leur organisation.

Les enjeux sont élevés. Selon les services d'analyse de la Harvard Business Review, 95 % des cadres supérieurs1 dans le monde sont désormais convaincus que la bonne gestion des changements est non seulement essentielle au succès de leur entreprise, mais qu'elle présente également un « avantage concurrentiel perceptible ». Le cycle de vie des entreprises est de plus en plus court. Aux États-Unis, par exemple, d'aucuns prévoient que la moitié des entreprises qui figurent aujourd'hui au classement Fortune 500 disparaîtront au cours des dix prochaines années2.

« La qualité du leadership n'a jamais été aussi importante. », a déclaré Kester Scrope, CEO d'Odgers Berndtson, « Pour la première fois, cet indice met en lumière les attributs dont les dirigeants ont le plus besoin pour développer des organisations où la confiance règne et qui sont en phase avec le monde moderne. »

Seuls 16 % des cadres supérieurs estiment que les hauts dirigeants (membres du comex) de leur entreprise ont jusqu'à présent géré les changements de manière satisfaisante, et seulement 15 % sont convaincus qu'ils en feront autant à l'avenir. La majorité (61 %) est hésitante mais un quart (24 %) s'inquiète sérieusement – avec des résultats similaires dans toutes les régions du monde.

Cette crise de confiance est plus frappante en ce qui concerne les rôles et les dirigeants individuels, notamment les directeurs généraux. Alors que 85 % des personnes interrogées estiment que le PDG a le rôle le plus critique à jouer, 40 % expriment des doutes quant à la bonne gestion du changement par la personne occupant le plus haut poste au cours des cinq prochaines années.

« Pour certains PDG, force est de constater qu'un bilan solide ne signifie pas que l'on a les capacités nécessaires pour faire face à des perturbations futures. », souligne Odgers Berndtson dans son rapport.

Cependant, l'indice montre que la confiance fait également défaut dans tous les rôles de direction – y compris les principaux postes clés tels que la direction financière, ressources humaines et technologie – et qu'il existe de nettes différences entre les 15 % de dirigeants les plus influents, qui inspirent le plus confiance, et le reste. « Les dirigeants les plus progressistes y voient une opportunité. », fait remarquer Odgers Berndtson, « Ce qu'il faut, c'est une attitude saine face au changement. »

L'indice compare également les entreprises qui jouissent d'un niveau de confiance élevé envers leurs principaux dirigeants avec les autres. Les entreprises jouissant du plus fort taux de confiance sont les plus positives au sujet du courage, de la vision et de la curiosité de leurs dirigeants, ainsi que de leur capacité à donner un sentiment de responsabilité.

« Les entreprises qui réussissent reconnaîtront que l'état d'esprit ainsi que l'ensemble des compétences sont essentiels à leur leadership. », a déclaré M. Scrope, « La flexibilité est primordiale, tant au niveau organisationnel qu'au niveau des caractéristiques individuelles des dirigeants inspirant confiance. Les attributs liés à l'état d'esprit sont aujourd'hui très importants dans la mesure où les individus doivent s'adapter et saisir les opportunités face à un changement sans précédent. »

« Nous constatons que les dirigeants qui réussissent aujourd'hui sont beaucoup plus disposés à collaborer avec leurs collègues. », a déclaré Mark Braithwaite, associé directeur d'Odgers Berndtson, Asie-Pacifique, et auteur de Leadership Disrupted, un livre publié l'année dernière qui explore la manière dont les PDG de la région Asie-Pacifique appréhendent le changement, « En faisant preuve d'humilité et en admettant qu'ils n'ont pas la science infuse, les dirigeants peuvent instaurer une culture de l'innovation au sein de laquelle davantage de personnes participent à la réflexion sur les problèmes que rencontrent l'entreprise, sans chercher à avoir toujours raison. »

Odgers Berndtson estime que le leadership doit évoluer pour que les entreprises prospèrent dans un monde complexe et incertain en associant le dynamisme, l'adaptabilité et la curiosité nécessaires en période de changement constant à la vision et au courage d'orienter le changement ainsi qu'à la ténacité permettant de maintenir le cap. Les dirigeants doivent faire preuve de l'état d'esprit et de l'humilité nécessaires pour faire face au changement et abandonner les anciennes structures de commandement et de contrôle. Ces facteurs sont également susceptibles d'avoir un impact sur le processus de recherche de cadres.

Steve Potter, PDG d'Odgers Berndtson, États-Unis, a commenté : « Quiconque pense que la recherche de cadres ne va pas elle-même connaître une période de changements manque de perspicacité. En tant qu'entreprise, nous avons réfléchi à ce que cela implique et apportons ainsi des changements par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle pour la tarification, de services de leadership et organisationnels supplémentaires ainsi que d'autres services qui profiteront à nos clients à mesure qu'ils innoveront pour l'avenir. »

PRINCIPALES CONCLUSIONS :

D'après l'indice de confiance en la direction d'Odgers Berndtson 2020 : Rapport complet ici

85 % des organisations mondiales ont été touchées par des changements et perturbations, et davantage (88 %) s'attendent à ce que cette tendance s'accentue au cours des cinq prochaines années ;

95 % des cadres supérieurs mondiaux estiment que la gestion du changement est essentielle au succès de leur entreprise et offre un avantage concurrentiel ;

Seuls 16 % des cadres supérieurs et des managers du monde entier ont foi en ce que leurs équipes dirigeantes ont réalisé jusqu'à présent ;

Seuls 15 % des leaders mondiaux inspirent confiance en période de changement. 24 % des répondants doutent réellement des capacités de leurs dirigeants;

Les organisations où la confiance règne sont également les plus positives quant à la vision, au courage et à la curiosité de leurs dirigeants, avec plus de 80 %, contre moins de 5 % pour les organisations où règne l'inquiétude ;

Les organisations où la confiance règne réussissent mieux à surmonter les obstacles courants à une bonne gestion des perturbations, auxquels elles sont toutes confrontées. 58 % des organisations où l'inquiétude règne ont déclaré que la résistance au changement était leur principal obstacle à une bonne gestion des perturbations, contre seulement 31 % des organisations où règne la confiance ;

La confiance envers les principaux dirigeants est faible dans toutes les différentes régions géographiques. Entre 14 % et 17 % des organisations dans toutes les régions du monde sont convaincues que les meilleurs dirigeants ont ce qu'il faut pour réussir. L'indice a révélé que l'Amérique du Nord comptait le plus grand nombre d'organisations (27 %) s'inquiétant activement des capacités de leurs principaux dirigeants à bien gérer la situation ;

Il existe des écarts importants entre l'importance accordée par les cadres supérieurs aux postes de direction et leur confiance dans la capacité de ceux qui les occupent. En ce qui concerne les PDG, 85 % pensent qu'ils jouent un rôle essentiel, mais 40 % doutent que le PDG actuel ne puisse réussir au cours des cinq prochaines années ;

Les cadres supérieurs ont moins confiance en les capacités de leur équipe de direction à gérer les talents et à être un moteur de changement ;

Chez les personnes les plus inquiétées par les changements, la résistance au changement est citée comme le plus grand obstacle à la gestion des changements (58 %), suivie par le manque de vision de leurs principaux dirigeants (56 %). Les défis sont plus vastes pour les organisations où l'inquiétude règne et qui ne gèrent pas bien la situation – non pas parce qu'ils sont plus nombreux, mais parce que les principaux dirigeants sont moins efficaces dans ces domaines.

NOTES AUX RÉDACTEURS :

Pour cette étude, nous avons défini les changements comme des forces perturbatrices pouvant avoir une incidence sur l'orientation stratégique d'une organisation et remettre en question ses capacités opérationnelles, telles que les technologies émergentes, la concurrence d'acteurs inattendus, l'impact du changement climatique, la surveillance réglementaire, les modèles commerciaux innovants, les attentes croissantes des clients, et l'évolution de la démographie.

L'INDICE DE CONFIANCE EN LA DIRECTION D'ODGERS BERNDTSON

Méthodologie

L'indice de confiance en la direction d'Odgers Berndtson est considéré comme la première mesure de la confiance envers les dirigeants d'entreprise mondiaux et de leur capacité à gérer les changements et à contribuer au succès de leur entreprise.

La méthodologie a été développée par Odgers Berndtson avec les services d'analyse de la Harvard Business Review. L'analyse est basée sur les réponses à un sondage mené auprès de 1 890 cadres supérieurs d'entreprises dont le chiffre d'affaires varie entre 50 millions et plus de 5 milliards de dollars.

L'indice fournit une mesure unique de la confiance dans les capacités des membres de la direction à réussir malgré les changements en rassemblant les réponses à des questions portant sur 44 attributs et activités du leadership. L'indice mesure également la confiance dans les compétences, les expériences, les motivations et les comportements de la direction. Les entreprises dont les scores de confiance sont élevés sont comparées à celles dont les scores sont faibles afin de mettre en évidence les activités et les attributs de leadership qui se retrouvent dans une bien plus grande mesure dans les organisations où la confiance règne quant à leur réussite future.

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson offre des services de recherche, d'évaluation et de développement de dirigeants à des entreprises et organisations de taille, de structure et de maturité variables dans le monde entier. L'entreprise dispose de cabinets spécialisés au sein desquels plus de 250 partenaires et leurs équipes œuvrant dans plus de 50 domaines et répartis dans 29 pays sont au service d'entités commerciales, publiques et à but non lucratif. www.odgersberndtson.com, @odgersberndtson

Singer & Hamilton, leader depuis 30 ans du secteur de la recherche de dirigeants français, a rejoint Odgers Berndtson l'année dernière

