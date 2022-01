Les investisseurs particuliers évitent les actions britanniques et la livre sterling

Étant donné que la valeur SERIX pour le FTSE 100 était de 100 en septembre 2021, ce qui représente un équilibre entre les positions haussières et baissières, la courbe s'est fortement inclinée en territoire baissier au cours des mois suivants, pour finalement atteindre une valeur de 87 en décembre, la valeur mensuelle la plus basse pour l'indice depuis l'introduction du SERIXe. En revanche, on observe un sentiment positif des investisseurs pour l'indice italien MIB 40 (101), l'IBEX 35 espagnol (104) ou le NASDAQ 100 américain (103).

Par ailleurs, la livre sterling a également perdu la confiance des investisseurs. La valeur SERIX pour la paire de devises GBP/USD est passée de 112 en novembre à 97 en décembre, ce qui indique également un sentiment baissier des investisseurs. Une tendance similaire peut être observée pour le sentiment autour des paires de devises GBP/JPY et GBP/EUR.

Beaucoup d'éléments ont lieu au Royaume-Uni : le Brexit, ayant pris effet en 2021, a augmenté les coûts liés au commerce international, entraînant une baisse du volume des échanges et la délocalisation des sièges sociaux des entreprises. La perte de la liberté de circulation dans l'UE a éloigné les travailleurs, augmentant encore les coûts de production et de distribution. Il existe une pénurie nationale de chauffeurs routiers, mais aussi de personnel soignant et de travailleurs dans l'industrie agroalimentaire, ce qui entraîne des problèmes au niveau de l'approvisionnement. De plus, le Royaume-Uni a également été durement touché par la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement et les hausses de prix qui en découlent et, enfin, Omicron a freiné les espoirs de reprise.

"Dans l'ensemble, il apparaît que les investisseurs particuliers n'ont simplement pas vu beaucoup de signes encourageants sur le marché britannique à la fin de l'année et - au contraire - le considèrent même comme surévalué, ce qui se reflète dans les nombreuses positions baissières sur l'indice FTSE 100. Les investisseurs ne semblent pas non plus considérer le léger rebond du FTSE comme durable à long terme ou comme un motif suffisant pour se montrer optimiste. Des alternatives telles que l'IBEX espagnol ou le MIB italien semblent actuellement plus convaincantes pour les investisseurs actifs sur indices boursiers", explique Michael Hall, responsable de la distribution chez Spectrum Markets.

