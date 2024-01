Les lauréats des « DEI Employer® Awards de 2023 » et la liste des « Top 50 DEI Employer® de 2023 » annoncés officiellement en Chine

SHANGHAI, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Les lauréats des « DEI Employer® Awards de 2023 (Chine) » organisés par l'Employer Branding Institute, une des principales agences de communication en matière de marque employeur, ont été annoncés en grande pompe. Ce prix a été décerné suite à une évaluation complète de 10 catégories, 21 dimensions et 104 indicateurs des pratiques de DEI des entreprises. Au total, 61 entreprises se sont démarquées de la concurrence et ont remporté le prix des employeurs chinois pour la diversité, l'équité et l'inclusion. Le 18 décembre, la cérémonie de remise des prix « DEI Employer® Awards de 2023 (Chine) », parrainée par la marque mondiale de spiritueux haut de gamme REMY COINTREAU, s'est déroulée en grande pompe à Kunming, dans le Yunnan.

Le prix a été officiellement lancé en juillet et a réalisé des étapes de candidature, d'évaluation et de détermination sur une période de cinq mois, recevant des candidatures de 506 entreprises nationales et internationales bien connues, notamment Bosch Chine, HSBC Chine, Cisco Grande Chine, Mondelēz Chine, Bristol Myers Squibb, Novartis Chine, Carlsberg Chine, etc.

Les DEI Employer® Awards (Chine) ont spécialement invité un comité d'experts composé de spécialistes de marques employeurs et de gestion des ressources humaines : M. Dave Ulrich, connu comme l'expert des RH modernes, M. Richard Mosley, fondateur d'Employer Branding, Mme Chaofan Ma, responsable des études de RH à l'école de commerce de l'Université de Hong Kong en Chine, M. Anson Tang, co-directeur du Centre de recherche sur les ressources humaines et l'innovation organisationnelle à l'EM Lyon Business School en France et directeur exécutif de HRflag, Mme Ocean Fu, directrice d'Employer Branding Institute et fondatrice de Wild Theory et M. Jiongjiong Dong, directeur général de HRflag.

Le 27 décembre 2023, Employer Branding Institute a officiellement publié la liste des « Top 50 DEI Employer® de 2023 en Chine ». Le processus d'évaluation fait référence à la façon dont les entreprises de premier plan renforcent leur engagement envers le développement durable et l'innovation, et comment la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) confirment leur engagement envers le développement durable et l'innovation. L'étude est basée sur une évaluation complète du système d'évaluation de la DEI d'Employer Branding Institute. Les critères et les normes du système d'évaluation s'appuient sur 3 098 échantillons tirés de sa base de données de recherche sur les plateformes d'analyse de la DEI et sur 506 candidats aux « DEI Employer® Awards de 2023 (Chine) ».

La diversité, l'équité et l'inclusion sont des éléments essentiels des stratégies de développement ESG de l'entreprise. En mai 2019, le NASDAQ a publié le « ESG Reporting Guide 2.0 », qui illustre les éléments ESG que les sociétés cotées doivent divulguer, y compris les indicateurs DEI tels que le ratio de rémunération entre les sexes, la diversité des sexes, les politiques de non-discrimination et la diversité des conseils d'administration. Cela représente non seulement le rôle de soutien important de la DEI dans la promotion des facteurs ESG, mais indique également sa position centrale dans les divulgations ESG.

À partir de 2024, la plupart des entreprises de l'UE opérant en Chine ou des entreprises chinoises se dirigeant vers l'UE seront soumises à une divulgation d'informations de plus en plus stricte et à des pressions réglementaires dans le cadre des règlements CSRD de l'UE. Cela oblige les entreprises à planifier, et le département RH est le principal responsable de la partie DEI dans les règlements CSRD.

L'annonce de la liste des lauréats marque un grand pas en avant dans la promotion de la construction des DEI et démontre la persistance des entreprises dans l'innovation dans un environnement de marché difficile. Nous attendons avec impatience un nouveau chapitre du développement de la DEI en Chine avec plus d'entreprises en 2024.

Nouvelles de : Employer Branding Institute

Employer Branding Institute est un institut de recherche de premier plan sur la marque employeur, qui rassemble des personnalités de premier plan et des experts en ressources humaines dans le domaine de la marque employeur mondiale. Employer Branding Institute compte plus de 2 000 clients, dont plus de 300 entreprises présentes dans le classement Fortune Global 500. Employer Branding Institute est une marque commune de HRflag et Wild Theory.