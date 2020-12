Les « mesures de l'attraction » de Zepp soulignent le pouvoir de guérison des liens humains et d'une vie globalement plus saine

Dans cette vidéo de divertissement, Michelle et Will se rencontrent pour la première fois devant une caméra. Il s'agit de deux personnes potentiellement compatibles réelles lors d'un rendez-vous arrangé et chacun reçoit une montre intelligente Zepp E. Les battements du cœur étant surveillés tout au long de la rencontre, la vidéo a permis de constater que la notion séculaire du cœur « qui bat la chamade » est toujours d'actualité dans le monde des rencontres modernes.

Rencontres avec la distanciation sociales : Les cœurs ne battent toujours pas au rythme d'un masque ou d'un appel Zoom

Inspiré par la science durable de la connexion humaine, Zepp a travaillé avec des experts pour élaborer les mesures d'attraction Zepp. En consultation avec le Dr Sarah Jarvis, experte médicale de renom, et Emma Kenny, psychologue et psychothérapeute respectée, les mesures ont été conçues pour aider les gens à identifier les moments de véritable attraction en se basant sur des réactions corporelles révélatrices, que les gens peuvent utiliser comme une liste de contrôle personnelle même s'ils sont socialement séparés.

Le Dr Jarvis a fait remarquer que vous pourriez être attiré par quelqu'un si votre rythme cardiaque augmente d'au moins 10 bpm par rapport à votre moyenne au repos. Elle a ajouté, « Cette année, les choses sont peut-être un peu différentes, mais en ce qui concerne vos réactions physiques, les mêmes principes s'appliquent. La plupart des signes physiques révélateurs sont les mêmes, car vos hormones sont actives à la fois dans un cadre virtuel et en face à face. Même si nous ne sommes pas en mesure de rencontrer physiquement quelqu'un, il est évident que nous sommes plus susceptibles de refléter le langage corporel de quelqu'un d'autre si nous sommes attirés par lui, même sur Zoom ! »

Les Mesures de l'attraction par Zepp : une liste de contrôle de la réaction de votre corps lors d'un rendez-vous

En adoptant une approche légère des lois de l'attraction, les gens constatent que les Mesures peuvent aider à calmer les nerfs du premier rendez-vous, en laissant la science distinguer les moments d'attraction véritable du désir de se mettre en couple. Les indicateurs comprennent l'augmentation du rythme cardiaque, les changements dans les mouvements des yeux et la voix, la couleur des joues et des lèvres, ainsi que l'état de nos paumes.

Les mesures de l'attraction par Zepp sont adaptées à la distance sociale ; qu'il s'agisse d'une rencontre virtuelle ou en face à face, les indicateurs de l'attraction peuvent vous donner des indices pour comprendre vos comportements et prendre le contrôle, que vous ayez un mode de pensée rationnel ou émotionnel.

Science et Inspirations : Connexions humaines positives et bien-être holistique

Il existe une multitude de preuves qui montrent à quel point des liens étroits sont absolument essentiels pour un bien-être mental, physique et émotionnel positif. Comme l'a déclaré la psychologue Emma Kenny, « tomber amoureux peut donner aux gens l'impression que leur cœur bat la chamade. Des études ont montré que lorsque nous nous sentons en sécurité dans nos relations, nous avons également tendance à bénéficier d'une pression cardiaque plus faible et nous sommes moins susceptibles de souffrir de stress ou d'anxiété. L'amour nous donne de l'espoir et pour ceux qui sont célibataires, ou qui commencent de nouvelles relations, il est probable que nous nous sentirons encore plus reconnaissants et reconnaissants envers les nouveaux partenaires potentiels et réels qu'ils rencontrent en ligne ou hors ligne. L'amour rend tout meilleur, plus facile et plus excitant, et après les défis de 2020, l'amour et l'attraction apportent un soulagement léger. »

Noël est une période de l'année que beaucoup d'entre nous associent à la famille, aux amis et au plaisir. Avant la pandémie, les célibataires s'attendaient également à une saison festive excitante où la possibilité d'une relation amoureuse était omniprésente. Lorsque les individus se sentent aimés et chéris, ils sont moins susceptibles de s'engager dans des relations ou des habitudes destructrices, ce qui les rend plus susceptibles de vivre plus longtemps. Le contact humain, l'amour et la connexion nous rappellent notre signification intrinsèque et nous aident à nous sentir valorisés.

Une montre intelligente ne peut pas déterminer vos choix lorsque vous entamez de nouvelles relations, mais ce qui est certain, c'est que l'attention portée à votre santé cardiaque vous mettra dans un état plus sain et vous permettra de contrôler vos relations avec l'environnement changeant.

En 2020, Zepp a publié deux séries de montres intelligentes, les Zepp E et Zepp Z, ainsi que son rapport mondial sur le sommeil et un générateur de berceuse personnalisée ( www.zepplullaby.com ). Avec l'objectif de devenir le partenaire santé de chacun à chaque instant, Zepp souhaite vous accompagner sur le chemin d'une vie plus saine.

