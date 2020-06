Les Pentahotels accueillent à nouveau les voyageurs d'affaires et de loisirs après le confinement lié au COVID-19

Introduction de nouveaux standards, les mesures opérationnelles de « Between us » et entretien avec le Directeur Général du Pentahotel Paris CDG Airport, Sascha Rosski

FRANCFORT, Allemagne, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Alors que la clientèle d'affaires et de loisirs revient de façon régulière dans les Pentahotels, l'équipe du Penta a mis en place de nouvelles mesures opérationnelles "à l'épreuve des distances", garantissant aux clients un séjour sûr tout en Conservant une ambiance détendue. La marque a profité de la période de fermeture pour préparer le retour de ses clients en toute sécurité, en déconstruisant et en réassemblant toute sa gamme de produits et de services afin d'offrir une sécurité maximale. Le résultat est une expérience améliorée avec de nombreux nouveaux avantages pour les clients des Pentahotels.

Rogier Braakman, directeur général de Penta Hotels Worldwide, a rejoint la société en février et a guidé Penta en ces temps difficiles. " savoir que l'on est en sécurité pendant un voyage est le facteur le plus important", déclare-t-il. "C'est pourquoi notre plus important message à nos clients est le suivant : nous ne nous sommes pas reposés ; Nous avons travaillés dur dans tous les secteurs de nos hôtels pour rester votre choix pour un séjour sûr et sans préoccupation".

Et Rogier d'ajouter : "Nous avons mis en place de nouvelles normes d'hygiène et de sécurité sans compromettre l'esprit unique du Penta que nos clients apprécieront toujours. Nous avons nommé ce nouvel ensemble de mesures « Between us ». Between Us - traduit directement par « entre nous » - représente notre conviction que malgré la pandémie actuelle, Quelque chose de très positif émerge au sein de l'humanité. C'est ce lien spécial que nous avons avec nos invités et au sein de nos équipes qui, tout en respectant la distance physique, nous rapproche et fait que cela fonctionne - entre nous".

Pour créer « Between us », Penta a étudié les réglementations et les meilleures pratiques sur ses différents marchés ainsi que collaborer avec des conseillers internationaux en matière de santé et de sécurité pour pour développer de nouveaux standards opérationels.

La marque a déjà testé ces mesures dans certains de ses hôtels avec beaucoup de succès. Ces dernières semaines ont également été consacrées à la création et au lancement d'innovations, notamment des partenariats avec le fournisseur de restauration aérienne néerlandais Foodcase International BV pour la fourniture de kits d'hygiène et de Solutions de restauration adaptées ou l'application de formation intuitive Knowingo pour la certification interne COVID-19.

Toutes les dates de réouverture et les informations sur les nouvelles mesures sont disponibles à l'adresse www.pentahotels.com/betweenus.

Entretien avec Sascha Rosski, le Directeur Général du Pentahotel Paris CDG Airport

Q : Sascha, toutes ces mesures auxquelles les voyageurs sont confrontés de nos jours... on a l'impression que voyager était plus amusant avant la pandémie de COVID-19, n'est-ce pas ?

R : Toute personne qui voyage doit être sûre qu'elle peut le faire en toute sécurité et nous avons voulu montrer activement les nouvelles mesures de sécurité mises en place. Notre approche visait à le faire tout en conservant l'esprit accueillant, amical, léger et divertissant de la marque Penta.

Q : Comment faites-vous le lien entre un séjour en toute sécurité et l'expérience Penta ?

R : Tout d'abord, nous avons revu en profondeur l'ensemble de l'expérience hôtelière. Nous avons affiné les procédures existantes et nous nous sommes concentrés sur celles qui font la différence pour la santé et la sécurité de nos clients.

Toutes les nouvelles mesures ont pour thème « Between us », ce qui est bien plus qu'une simple expression accrocheuse. Le thème « Between us » vous guide tout au long du voyage, avant l'arrivée, pendant le séjour et après le départ.

Q : Et où est le plaisir ?

R : Le plaisir commence avant même l'arrivée du client. Nous avons créé des briefings vidéo similaires à ceux qui expliquent les caractéristiques de sécurité d'un avion. Le tout mélangé à notre propre sens de l'humour bien sûr. À l'arrivée, le client reçoit un kit de sécurité gratuit, et il y a beaucoup plus pour nos clients qui aideront à faire en sorte que cela fonctionne entre nous.

Nous avons conçu de nouvelles routines qui semblent simples et intuitives pour nos invités. « Between us » devrait nous aider à nous reconnecter. Tout ce qui se trouve « Between us » devrait transformer le négatif en quelque chose de positif. Quelque chose d'amusant.

Q : Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter ?

R : Oui. Au cours du mois dernier, nous avons pu constater les sacrifices personnels et l'incertitude, mais aussi l'engagement, la positivité et l'esprit d'équipe de tous ceux qui ont travaillé à la réouverture de nos hôtels. Nous avons tous travaillé dur pour ce moment et c'est un grand honneur d'accueillir à nouveau nos hôtes dans nos Penta plus résistants et encore meilleure qu'auparavant.

Penta® représente une nouvelle génération d'hôtels de quartier offrant aux particuliers et aux voyageurs d'affaires un confort et un style modernes dans une atmosphère détendue. Reconnue pour son design intérieur et son attitude uniques, la marque lifestyle est synonyme de véritable innovation dans le segment moyen-haut de gamme de l'industrie. Avec 28 hôtels sous la marque à travers l'Europe et l'Asie, la chaîne hôtelière se distingue par le Pentalounge - une combinaison de salon, bar, café et réception - qui se distingue par son aspect "salon" et son ambiance. Pour plus d'informations et pour réserver, veuillez consulter le site www.pentahotels.com Suivez-nous sur facebook.com/pentahotels et instagram.com/pentahotels pour nos dernières nouvelles.

