Les plans stratégiques de l'Arabie saoudite pour préserver la sécurité alimentaire des pèlerins

LA MECQUE, Arabie saoudite, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Arabie saoudite a réussi à obtenir un excellent statut sur le plan de l'autosuffisance en plusieurs produits alimentaires nécessaires avant de s'atteler à assurer l'approvisionnement alimentaire de millions de pèlerins de passage en provenance de différents pays du monde.

Selon le responsable de la restauration à La Mecque, les produits de 1 294 usines alimentaires d'Arabie saoudite garantiront plus de 120 millions de repas pour au moins 2 millions de pèlerins en six jours sous la surveillance du ministère du Hajj et de la Omra.

The crowd of pilgrims experience a feeling of comfort as they gather at the holy sites

Les investissements dans l'industrie alimentaire représentent environ 7 % du total des investissements réalisés dans le secteur industriel saoudien, injectant ainsi plus de 94 milliards de riyals pour exploiter 11,35 % du nombre total d'usines du Royaume, selon les données officielles.

L'Arabie saoudite mène un mégaprojet pour augmenter sa couverture végétale, ce qui a effectivement contribué à l'autosuffisance en produits agricoles tels que les dattes avec un taux d'autosuffisance de 125 %, et les légumes dont les taux ont atteint 87 %, en plus de posséder la plus grande capacité de stockage de blé et de farine du Moyen-Orient avec une capacité de mouture quotidienne de 3,3 millions de tonnes.

La stratégie de l'Arabie saoudite pour assurer la sécurité alimentaire comprend 11 programmes, dont le Saudi Agricultural Investment Abroad Program, et la Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), réalisant l'acquisition pour 4,65 milliards de riyals de 35,43 % de la société singapourienne du secteur agricole Olam en décembre 2022, s'ajoutant à l'acquisition de deux usines de transformation de viande en Australie.

En outre, la sécurité hydrique occupe également une place dans le programme stratégique du Royaume, qui s'engage actuellement dans des projets massifs de dessalement de l'eau de mer et dans l'exploitation et la gestion de 563 barrages, tout en prévoyant de construire 1 000 nouveaux barrages pour améliorer la récupération des eaux de pluie.

La stratégie de planification proactive a permis à l'Arabie saoudite d'éviter les pénuries d'approvisionnement alimentaire tout au long de son histoire, malgré certaines des périodes les plus difficiles connues dans la région, comme la seconde guerre du Golfe en 1990, la crise des prix alimentaires en 2008, et la détérioration des chaînes d'approvisionnement alimentaire en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Site web : www.Legends.sa

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2105061/Ministry_of_Hajj_pilgrims_experience.jpg

SOURCE Ministry of Hajj