Les Principaux Créanciers de Bourbon confirment leur offre de restructuration financière du groupe de services parapétroliers

PARIS, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Les principaux créanciers et loueurs de navires français, chinois et internationaux (les « Principaux Créanciers ») de Bourbon Corporation et de ses filiales (le « Groupe Bourbon ») représentant 75% de sa dette et comprenant notamment quatre institutions financières françaises (BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Natixis et Société Générale) confirment le dépôt d'une offre soumise à conditions suspensives, valable jusqu'au 27 juin 2019. Cette offre prévoit l'apport de nouvelles liquidités à hauteur de 120 millions d'euros et implique la conversion de plus de 1,4 milliard d'euros sur 2,7 milliards d'euros[1] de dette du Groupe Bourbon en capital de Bourbon Corporation (l'« Offre »). Après l'opération, l'ensemble des créanciers et loueurs de navires détiendraient 93% du capital de Bourbon Corporation. Le solde serait alloué aux actionnaires existants et aux porteurs d'obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang (TSSDI).

Cette réduction de plus de la moitié de l'endettement du Groupe Bourbon et l'apport de nouvelles liquidités par les Principaux Créanciers permettraient de préserver l'emploi et l'outil industriel ainsi que la mise en œuvre par le Groupe Bourbon de son plan d'actions.

Une restructuration du bilan rendue nécessaire en raison des difficultés persistantes du marché mondial

A partir de 2015, le marché mondial des services parapétroliers s'est retourné sans jamais retrouver son niveau antérieur depuis. En 2017, après des discussions de restructuration ayant duré près de 12 mois, les principaux créanciers du Groupe Bourbon ont accepté, à sa demande, de consentir des efforts substantiels sous la forme de l'allongement de la maturité de son endettement.

Pourtant, dès le début de l'année 2018 et en l'absence de la reprise attendue du marché, le Groupe Bourbon a dû demander à ses créanciers d'accepter la suspension de tous paiements, en capital, intérêts et loyers, afin de préserver sa capacité à financer ses besoins opérationnels.

Compte tenu des difficultés persistantes rencontrées par le Groupe Bourbon, les Principaux Créanciers ont décidé, en formulant l'Offre, d'apporter leur soutien au groupe et à son équipe de management dirigée par Gaël Bodénès.

Une solution pérenne pour un fleuron stratégique français des services parapétroliers

L'Offre permettrait au Groupe Bourbon, groupe français présent dans 47 pays, de maintenir sa position de leader du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier.

Déterminés à promouvoir une solution pérenne pour le Groupe Bourbon et pour ses 8 200 collaborateurs dans le monde, les Principaux Créanciers entendent poursuivre la discussion de leur Offre avec toutes les parties prenantes dans les semaines à venir. Ils espèrent aboutir à une solution amiable rapide, permettant au Groupe Bourbon de mettre un terme à trois années de discussions de restructuration.

[1] Composée de 1 495 millions d'euros de dettes financières brutes au 31 décembre 2018 (source : document de référence 2018 de Bourbon Corporation, page 83), 100 millions de dollars (soit environ 89 millions d'euros) de loyers impayés au 31 décembre 2018 (source : document de référence de Bourbon Corporation, page 125) et 1 255 millions de dollars (soit environ 1 123 millions d'euros) de loyers futurs à payer sur une base non actualisée (source : document de référence de Bourbon Corporation, page 125).

