Les principaux producteurs mondiaux de diamants lancent le nouveau « Natural Diamond Council »

L'organisation anciennement connue sous le nom de « Diamond Producers Association » est relancée sous un nouveau nom avec une nouvelle identité et un nouveau site internet dédié aux consommateurs, appelé « Only Natural Diamonds. »

PARIS, 1er juin 2020 /PRNewswire/ -- Les principaux producteurs mondiaux de diamants ont lancé aujourd'hui le Natural Diamond Council (NDC) [www.naturaldiamonds.com], anciennement connu sous le nom de « Diamond Producers Association » (DPA). Le NDC servira à promouvoir l'attrait pour les diamants naturels et à soutenir l'intégrité du secteur de la joaillerie en diamants. En tant qu'autorité dans le secteur, le NDC continuera d'investir dans la publicité à l'échelle mondiale, mais deviendra également un éditeur numérique incontournable pour les contenus innovants couvrant toutes les nouveautés et tous les aspects passionnants sur le diamant. Dans le cadre de ce lancement, le NDC repositionnera également son identité auprès des consommateurs (anciennement connue sous le nom de « Real is Rare, Real is a Diamond ») sous la marque « Only Natural Diamonds » (OND).

« Le climat économique actuel crée des défis sans précédent pour le secteur du luxe. Mais, à mesure que celui-ci s'améliorera, les diamants naturels créeront des liens encore plus forts que jamais. Les consommateurs auront un plus grand respect pour tout ce qui est naturel et chercheront des marques qui ont pour honnête mission d'être vraiment durables. Ils achèteront des produits de luxe ayant une plus grande signification, en particulier ceux qui célèbrent les liens entre amis et proches », a déclaré le PDG du Natural Diamond Council, David Kellie. « Nous devons nous adresser au public jeune d'une manière différente et nous sommes ravis d'avoir regroupé un certain nombre de partenaires qui contribueront au nouveau monde de diamants naturels que nous sommes en train de créer. »

« Nos nouvelles plateformes numériques inspireront et informeront les consommateurs du monde entier sur les valeurs et l'héritage des diamants naturels, tout en promouvant l'innovation significative qui a lieu dans le monde entier en matière de bijoux en diamant », a ajouté Raluca Anghel, Directrice des Affaires Extérieures & des Relations avec l'Industrie.

Lancé aujourd'hui (01/06), le nouveau site Web OND est une plateforme numérique et une ressource célébrant tout ce qui est grand dans le monde des diamants naturels. Il comprend des articles de fond rédigés par des vétérans de la joaillerie comme Jill Newman, Marion Fasel et Carol Woolton, ainsi que du contenu provenant de précurseurs issus des mondes de la joaillerie et de l'édition. Le site Web offre une couverture éclairée sous six piliers clés reliant le monde des diamants naturels : « Epic Diamonds » (diamants épiques), « Hollywood & Pop Culture » (Hollywood et culture pop), « Love & Diamonds » (amour et diamants), « Style & Innovation » (style et innovation), « Diamonds 101 » (diamants 101) et « Inside the Diamond World » (au cœur du monde des diamants).

« Le public plus jeune est clairement engagé et inspiré lorsque nous nous présentons avec autorité dans le monde numérique. Notre objectif est d'être numéro un sur toutes les plateformes numériques de notre secteur et nos plans ambitieux reflètent ces objectifs. », a déclaré Mina El Hadraoui, Directrice France du Natural Diamond Council.

Le site Web OND consacrera également une couverture importante en tant que plateforme pédagogique de confiance en fournissant tous les éléments nécessaires pour envisager l'achat de bijoux en diamant. Les domaines d'intérêt comprendront l'accès aux pratiques durables et éthiques des producteurs ainsi que des guides d'achat, le tout présenté sur un ton dynamique et engageant.

Parallèlement à son lancement, le NDC publie « Style Collective : Trend Report », une compilation qui prévoit les tendances des principaux experts concernant les bijoux en diamant naturel. Parmi les membres de Style Collective, citons la journaliste indépendante, Jill Newman, qui a rédigé le rapport ; l'éditrice du contenu de Best Jewels, Katerina Perez ; la styliste de célébrités, Cristina Ehrlich ; le directeur de la bijouterie chez Moda Operandi, Will Kahn ; et la directrice de la bijouterie et de l'horlogerie du Vogue britannique, Rachel Garrahan. Le rapport semestriel sur les tendances servira à la fois de guide pour les détaillants pour la saison à venir et de référence pour les titres destinés aux consommateurs qui contiennent des conseils de style.

Le NDC lance également un nouveau site Web [www.naturaldiamonds.com/Council/] consacré au secteur et propose un portail de ressources pour les professionnels du diamant, des détaillants aux designers. Cette nouvelle plateforme permettra d'accéder facilement à un ensemble de ressources sectorielles, à du contenu marketing personnalisable, à des programmes d'apprentissage en ligne et aux dernières nouvelles du secteur.

Le lancement du NDC reflète l'engagement collectif de ses membres, ALROSA, De Beers Group, Dominion Diamond Mines, Lucara Diamond, Petra Diamonds, RZM Murowa, et Rio Tinto, en faveur de la croissance du secteur, au-delà de la crise économique actuelle.

« Il n'y a pas de tâche plus importante que d'être une source d'inspiration pour les consommateurs avec ce que nous appelons "le rêve du diamant" », a déclaré Stephen Lussier, le président du NDC. « Notre mission est d'informer les consommateurs sur le secteur et la contribution sociale positive que les diamants apportent au monde d'aujourd'hui. Nos membres se sont engagés à atteindre ces objectifs et le lancement du NDC marque une étape passionnante sur cette voie. »

Le Natural Diamond Council (NDC) fait croître l'attrait pour les diamants en publiant les tendances et en partageant les ressources et les informations avec les consommateurs sur le nec plus ultra du produit de luxe naturel et intemporel. Le NDC s'efforce également de soutenir l'intégrité du secteur du diamant naturel, en assurant la transparence et en donnant des éléments de connaissance quant à l'éthique, la durabilité et les progrès de ce secteur. Avec une présence en Chine et en Inde en plus des États-Unis et de l'Europe, les initiatives de NDC touchent un marché mondial.

