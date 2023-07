LES PRODUITS TINECO À PETIT PRIX DURANT LES PRIME DAY AMAZON !

PARIS, le 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Tineco est de retour pour le Prime Day d'Amazon, l'événement réservé aux membres Amazon Prime, qui aura lieu les 11 et 12 juillet prochains. Ces deux jours de promotions seront l'occasion de faire de bonnes affaires ! Petit tour d'horizon des promotions proposées par la marque.

FLOOR ONE S5

Les aspirateurs eau et poussière FLOOR ONE S5 sont dotés de la technologie iLoop™ Smart Sensor exclusive à Tineco, qui ajuste automatiquement l'aspiration, le débit d'eau et la vitesse du rouleau-brosse pour nettoyer toutes les surfaces sales. Le FLOOR ONE passe la serpillière et l'aspirateur en un seul geste, laissant ainsi les sols complètement secs et sans traces en quelques minutes. Le temps de nettoyage des sols est ainsi réduit de moitié.

Le FLOOR ONE S5 possede des caracteristiques tels que :

Le nettoyage amélioré des angles : grâce à la tête de brosse conçue pour nettoyer les angles difficiles à atteindre.

Des réservoirs d'eau propre et sale de plus grande capacité permettant de nettoyer de plus grandes surfaces en une seule fois.

Prix Promotion : 378.87€ (-27%)

FLOOR ONE S3

Cet aspirateur/nettoyeur est efficace pour venir à bout de toutes les tâches liquides, des pires dégâts et poils d'animaux présents sur tous types de sol intérieur. Léger et sans fil, il se transporte facilement.

Le capteur intelligent iLoop de Tineco indique automatiquement au Floor One S3 d'ajuster son débit d'eau, sa puissance de nettoyage et d'aspiration pour nettoyer tout ce qui se trouve sur le sol.

De plus, il possède la plus grande puissance d'aspiration de sa catégorie pour une efficacité redoutable !

Prix Promotion : 279.99€ (-32%)

PURE ONE S15 Essentials

L'aspirateur aspirateur balai sans fil Pure One S15 Essential se recharge sur une base à poser au sol.

Le capteur intelligent iLoop de Tineco ajuste automatiquement la puissance d'aspiration en fonction du type de sol, améliorant à la fois l'autonomie et l'efficacité.

Le Pure One S15 Essentials sépare de toute sa puissance l'air et la poussière pour éviter l'encombrement du pré-filtre et la perte d'aspiration, assurant une performance optimale sans perte d'aspiration.

Prix promotionnel : € 299.00 (-25%)

FLOOR ONE S7 PRO

Le FLOOR ONE S7 PRO est le dernier-né de la marque dans la gamme d'aspirateurs d'eau et de poussière.

Il assure un nettoyage optimal des sols durs : il aspire et essuie en une seule fois, éliminant ainsi efficacement la saleté. Le nouveau système de débit d'eau à pression équilibrée de Tineco assure davantage de propreté. Le processus de séchage centrifuge permet de limiter la formation de moisissures : les bactéries n'ont donc plus aucune chance de se propager !

Prix promotionnel : 329.00€ (-34%)

Carpet One

Conçu pour offrir un résultat de nettoyage de tapis professionnel, ce nouvel appareil Tineco, le CARPET ONE, est un produit technologique facile à utiliser guidant les utilisateurs tout au long de leur nettoyage. Outre le nettoyage des tapis, le CARPET ONE dispose d'un tube supplémentaire et d'un accessoire de traitement des tâches pour nettoyer les tissus d'ameublement, les escaliers et d'autres zones difficiles à atteindre.

Prix promotionnel : 639.20 € (-20%)

A propos de Tineco

Fondé en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous

