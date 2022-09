Non, les ramassages de déchets ne sauveront pas l'Océan, mais le contenu de notre assiette oui !

LA ROCHELLE, France , 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Après des mois de tournage en stop dans toute la France, l'association Blutopia va projeter pour la première fois son documentaire " De l'assiette à l'océan " lors du festival Blutopia le 24 septembre prochain à la Rochelle, à la Fabuleuse cantine, au France 1 et au Musée Maritime.

Un événement qui lancera officiellement une grande campagne d'action autour de l'alimentation.

"Les liens entre l'utilisation de plastiques à usage unique et l'océan sont désormais connus de tous, mais ce n'est pas le cas de ceux entre ce que nous mangeons et l'océan." Malaury Morin, co-fondatrice de Blutopia.

Et si notre alimentation pouvait sauver l'océan ?

Malaury est Julien, les deux fondateurs et amoureux à la vie comme à la mer, en sont persuadés : à l'échelle individuelle, le contenu de notre assiette est un des leviers le plus efficaces pour sauver l'Océan.

"Les entreprises nous demandent régulièrement, en tant qu'association qui préserve l'Océan, de réaliser des ramassages de déchets sur les plages. On en refuse beaucoup. Elles ne réalisent pas que sensibiliser et changer le contenu de leur assiette auraient beaucoup plus d'impact ! Notre travail est de changer les imaginaires collectifs ! " Julien Gerbet, co-fondateur de Blutopia

Un festival qui lance officiellement la campagne "De l'assiette à l'océan"

Au cœur de cette campagne? Le documentaire de 90 minutes pionnier en France : " De l'assiette à l'océan " qui sera projeté pour la première fois lors du Festival Blutopia le 24 septembre prochain à la Rochelle.

L'objectif est de fédérer les citoyens autour du sujet.

Pendant toute une journée, les festivaliers pourront découvrir les solutions existantes pour réduire l'impact de leur alimentation sur l'Océan à travers un programme aux petits oignons, dans une ambiance conviviale et festive.

Par la suite, un podcast et des programmes pédagogiques destinés aux jeunes viendront compléter les outils à disposition des citoyens.

À propos de Blutopia :

Blutopia est une organisation à but non lucratif créée en 2018 par Julien Gerbet et Malaury Morin. L'association propose des campagnes thématiques de grande ampleur. L'année 2022 est celle de l'alimentation durable.

