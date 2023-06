Les ventes de la brillante Hyper-Tower de Dubaï sont officiellement ouvertes

Alignés dans leur poursuite sans compromis de l'excellence en matière de design et de savoir-faire, Binghatti et Jacob & Co. présentent fièrement les résidences Burj Binghatti Jacob & Co. - le joyau de la couronne de Dubaï, conçu pour un cadre de vie avant-gardiste.

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le leader des promoteurs immobiliers basé à Dubaï, Binghatti, et la marque de haute joaillerie et d'horlogerie Jacob & Co. ont conclu un partenariat créatif pour concevoir un bijou de construction résidentielle. Les deux marques collaborent pour livrer les résidences Burj Binghatti Jacob & Co. La brillante Hyper-Tower de Dubaï est sur le point de battre le record de la plus haute tour résidentielle du monde. Avec son extérieur majestueux et sa crête rayonnante, les résidences Burj Binghatti Jacob & Co. ont à juste titre été nommées « le joyau de la couronne de Dubaï ».

Binghatti et Jacob & Co. acceptent maintenant les candidatures des clients qui font une demande d'acquisition. La candidature et les ventes du programme sont un processus exclusif où des représentants VIP dédiés à la relation client enregistrent l'intérêt, gèrent la candidature et les ventes des clients.

L'Hyper-Tower incarne le dévouement inébranlable de Binghatti à l'excellence du design, imprégné du savoir-faire artistique unique de Jacob & Co. pour le design d'intérieur.

Les unités résidentielles, des merveilles architecturales appelées manoirs et villas, selon la taille, vont du quart d'étage à l'étage complet en passant par le vaste appartement-terrasse à deux étages. Chaque résidence méticuleusement construite dispose des matériaux les plus raffinés ; chacune est ornée de finitions exquises, dégageant un air de luxe et d'élégance inégalés.

De somptueuses baies vitrées offrent une vue aussi impressionnante qu'imprenable sur la ligne d'horizon majestueuse de Dubaï et le spectaculaire Burj Khalifa. Les vues panoramiques varient en fonction de l'emplacement de chaque manoir dans la tour, promettant une perspective unique pour chaque résident.

Les intérieurs des manoirs et des villas de l'Hyper-Tower s'inspirent des collections iconiques de haute joaillerie et d'horlogerie pour lesquelles Jacob & Co. est réputé. Le programme comprend de somptueuses unités d'un quart d'étage nommées d'après des pierres précieuses. Les appartements de deux et deux chambres sont nommés Emerald Villas et Sapphire Villas, tandis que les appartements de trois chambres sont nommés Ruby Villas. Ces dernières dégagent un niveau de luxe encore accentué par leur piscine à débordement privée, offrant aux résidents leur propre oasis de tranquillité personnelle.

Les plus grandes résidences s'inspirent des joyaux que Jacob & Co. privilégie parmi tous les autres. Les Ruby Sky Mansions offrent trois chambres tandis que les Fleurs de Jardin Sky Mansions et Diamond Sky Mansions occupent des demi-étages entiers et viennent également avec leur piscine privée à débordement.

Parmi les résidences les plus distinguées de l'Hyper-Tower figurent les appartements-terrasses qui couronnent les résidences Burj Binghatti Jacob & Co., du nom des montres les plus exclusives et les plus célèbres de Jacob & Co. La captivante Astronomia Sky Penthouse s'étend sur tout un étage supérieur, tandis que la Billionaire Sky Penthouse, la pièce maîtresse des résidences Burj Binghatti Jacob & Co., s'étend sur deux étages et surplombe l'ensemble du paysage urbain de Dubaï.

La conception architecturale et le design d'intérieure a été exécutée par Roman Vnoukov avec l'inspiration créative et la direction artistique de Jacob. Roman, l'un des meilleurs architectes et designeur d'intérieur au monde, est un ami de longue date de Jacob et ils travaillent ensemble depuis des décennies à la conception des magasins Jacob & Co dans le monde entier.

Les résidences Burj Binghatti Jacob & Co. offrent également une gamme impressionnante d'aménagements et de services, conçus exclusivement pour ses résidents. Parmi eux, un café-bar, une table de chef et une piscine extérieure et une piscine intérieure à ciel ouvert, le tout complété par des bars de piscine. De plus, les résidents bénéficient d'un accès exclusif à un club de fitness privé, à des jardins suspendus paisibles et à un spa. Il y a évidemment une aire de jeux pour enfants. L'Hyper-Tower propose également des services personnalisés, notamment des services de conciergerie et de voiturier. Pour plus d'intimité et de confort, les résidences aux derniers étages disposent d'ascenseurs privatisés pour un accès direct et sécurisé.

