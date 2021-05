Les véhicules Neolix obtiennent le permis d'exploitation en tant que premier lot national de véhicules autonomes approuvés à circuler sur la voie publique

PEKIN, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le 25 mai 2021, la zone de démonstration de conduite autonome de haut niveau de Pékin a publié la politique de gestion des véhicules de livraison autonomes. Faisant partie du premier groupe d'entreprises de véhicules autonomes en Chine, Neolix a obtenu la licence pour son véhicule de livraison autonome et le feu vert pour circuler sur la voie publique. D'ici fin juin 2021, plus de 150 véhicules autonomes Neolix devraient servir de « magasins de proximité » sans conducteur pour les consommateurs finaux. Un réseau de services de véhicules autonomes Neolix sera construit dans la première zone pilote de politique de véhicules connectés intelligents du pays, fournissant régulièrement des services pratiques au public.

Les véhicules autonomes Neolix ont un large éventail de scénarios d'application dans de nombreux secteurs tels que le commerce de détail, la sécurité et la finance. Avant d'être mis sur la voie publique, les véhicules Neolix ont déjà été utilisés dans les parcs Yicheng International, BDA Enterprise Avenue, Beijing Yizhuang Biomedical et d'autres zones, pour fournir un service de restauration pratique aux employés de bureau. Les consommateurs peuvent sélectionner et passer leur commande via l'écran du véhicule ou du téléphone portable, effectuer le paiement et récupérer leur nourriture instantanément. Qu'il s'agisse d'une boîte à lunch qui doit être maintenue au chaud à 65 °C ou d'une glace qui doit être réfrigérée à -18 °C, elles sont maintenues dans le module de la boîte à bagages à température contrôlée du véhicule autonome Neolix et ne sont pas affectées par le temps et les températures.

Neolix aspire à mener le futur mode de vie des villes intelligentes grâce à des technologies de pointe. Grâce à la conduite autonome, aux communications 5G, à l'internet des véhicules, au matériel intelligent et à la super usine de véhicules autonomes, Neolix a déployé commercialement ses véhicules dans le monde entier afin de créer un écosystème de services intelligents avec des partenaires de confiance et d'offrir aux consommateurs une expérience supérieure. À ce jour, les véhicules autonomes de Neolix ont atterri dans plus de 30 villes, dont Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Xi'an et Xiamen, ainsi que dans 8 pays d'outre-mer comme l'Allemagne, la Suisse, Singapour, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Japon, l'Australie et la Thaïlande, se concentrant sur des centaines de scénarios d'application tels que des parcs de bureaux, des zones de quartier central des affaires (CBD) et des sites de parcs.

SOURCE Neolix