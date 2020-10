Les vols de GlobeAir peuvent désormais être réservés sur toutes les plateformes du monde

GlobeAir privilégie les routes préférentielles pour les voyageurs d'affaires et de loisirs

HOERSCHING, Autriche, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Alors que le COVID-19 continue d'avoir un impact sur le tourisme, la compagnie de jets privés GlobeAir comble le vide laissé par les compagnies aériennes qui ne devraient exploiter que 40% (EUROcontrol) de leur nombre habituel de vols d'ici janvier 2021. La compagnie aérienne autrichienne est pionnière dans l'intégration des routes préférentielles, dont Londres City-Genève, Genève-Paris et Munich-Hambourg, dans le système de distribution mondial (GDS) alimenté par World Ticket (WT). Pour en savoir plus www.globeair.com/n/gds.

Pour aider les voyageurs pendant la crise du COVID-19, GlobeAir proposera des vols sous le code de compagnie aérienne IATA "W2" sur plus de 550 000 fournisseurs de voyages dans le monde, dont Skyscanner, Expedia et Opodo.

L'affrètement d'un jet privé est le moyen le plus fiable de se rendre à destination grâce à des terminaux privés, à l'absence de foule, à la biosécurité et à des postes de sécurité distincts. Si les vols commerciaux exposent les voyageurs à plus de 700 points de contact, les jets privés peuvent en réduire le nombre à 20, ce qui diminue les risques d'infection de 97%.

"En rendant nos services de vol disponibles via le système GDS, nous touchons un groupe cible plus large dans le monde entier, offrant ainsi une alternative pour les routes européennes demandées."

Bernhard Fragner, PDG de GlobeAir.

Environ sept billets d'avion sur dix sont vendus via le GDS dans le monde entier, Amadeus, Sabre, Worldspan et Galileo étant parmi les affiliés les plus connus. GlobeAir profitera d'un système de réservation centralisé qui facilitera l'accès à plusieurs chaînes en même temps sans avoir à se soucier des problèmes informatiques.

"Nous sommes ravis de distribuer les vols de GlobeAir par l'intermédiaire de tous les fournisseurs de GDS en cette période si difficile pour l'aviation."

Lasse Meilsoe, PDG du groupe WTS.

L'ajout de vols GlobeAir sus GDS permettra à la compagnie d'aider les voyageurs et de leur faire découvrir les avantages de l'aviation d'affaires.

