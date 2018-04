LexisNexis® Risk Solutions annonce un webinaire en direct sur la compréhension des impacts de la loi Sapin 2

Les entreprises françaises sont aujourd'hui confrontées à une myriade de défis dans le développement d'un programme de conformité robuste. Malgré les défis, la non-conformité n'est plus une option. L'État français, à travers la loi Sapin II, cherche à traquer la corruption au niveau mondial et à s'élever à la hauteur de son voisin, le Royaume-Uni avec la loi UK Bribery Act. Les entreprises doivent rester conformes à la loi et mettre en œuvre des processus de bonnes pratiques, afin de respecter pleinement les normes établies par Sapin II.

Le webinaire donnera un aperçu de la façon dont les initiatives de lutte contre la corruption changent avec le temps, et comment ce changement se produit maintenant plus rapidement pour répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes.

Les participants apprendront comment construire une stratégie contre la corruption, identifier les défis, les impacts et les répercussions de la loi Sapin 2 dans leur organisation, et atteindre de nouveaux niveaux de succès en utilisant les meilleurs outils et services.

Ce webinaire organisé par LexisNexis Risk Solutions est gratuit et ouvert au public. Inscrivez-vous en cliquant ici. Un replay et un document seront disponibles à la demande aux participants inscrits.

