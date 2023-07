L'exposition internationale de peinture pour enfants de Jiangsu s'est tenue à Paris, en France

PARIS, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- À 19 h 00 le 10 juillet, heure locale, la cérémonie internationale sino-française de remise des prix de peinture pour enfants « Charme du Jiangsu et du monde » sur le thème « Eaux naturelles : Protéger les habitats de la faune et les paradis des oiseaux » s'est tenue à l'Oriental, à Paris, en France. Le premier prix a été remporté par Marguerite Chevrou et Gabrielle Leray, élèves de CM1 à l'école Saint-Jean Hulst de Versailles.

Le jury de 8 membres, composé de personnalités de la Commission européenne, de l'UNESCO, de l'Office du tourisme de la région parisienne, de l'Office français de la biodiversité et de l'Association Ramsar France, a sélectionné 50 œuvres d'art exceptionnelles parmi plus de 200 propositions d'enfants français, ainsi que 50 peintures créées par des enfants chinois, qui seront exposées à l'Oriental, Paris.

Cette activité, organisée par le département provincial de la culture et du tourisme de Jiangsu et réalisée par Charm of Jiangsu Global Communication Center, a duré près de six mois, de la collecte à la sélection. Des enfants de 92 villes de France, dont Paris, Bordeaux et Versailles, ont participé à cette activité de collecte. Si l'on trace une ligne droite entre la France et le Jiangsu, dans l'est de la Chine, elle s'étend sur environ 10 000 kilomètres. Pourtant, les enfants de France ont prouvé avec leurs pinceaux que les rêves peuvent transcender les montagnes et les mers. Quant au Jiangsu, avec sa beauté écologique, ses grues dansantes et ses cerfs milu gambadant le long des zones humides côtières, il démontre que la région la plus dynamique du développement économique de la Chine peut également favoriser la biodiversité et la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature, devenant ainsi une destination mondiale de l'écotourisme.

Le Jiangsu a une histoire de plus de 6 000 ans et compte 13 villes historiques et culturelles nationales. Ses trésors, tels que les jardins classiques de Suzhou, le mausolée Ming Xiaoling et le Grand Canal, ont été reconnus comme des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'habitat des oiseaux migrateurs de la mer Jaune (Bo) à Yancheng a été inscrit sur la liste du patrimoine naturel mondial en 2019. En outre, le Jiangsu possède également un patrimoine culturel immatériel humain tel que l'opéra Kunqu, la musique Guqin et le brocart Nanjing Yunjin. Les rivières, lacs et mers enchanteurs et le profond patrimoine culturel du Jiangsu en font une destination touristique très prisée.

