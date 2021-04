LG Innotek développe le module d'éclairage automobile « Nexlide-E »

Ce module d'éclairage automobile est composé de trois parties. Un boîtier LED, qui est une source de lumière, est monté sur un substrat mince. Ensuite, une résine optique recouvre le boîtier et le substrat pour les protéger. Enfin, un film optique fin est fixé sur le dessus du boîtier pour diffuser la lumière de manière vive et uniforme. Le module peut être utilisé comme feux arrière, feux stop et phares.

Le Nexlide est la marque de service d'éclairage automobile de LG Innotek, qui signifie une source lumineuse de nouvelle génération. Le nom est né de la combinaison des mots « Next », « Lighting » et « Device ». LG Innotek fournit des produits de modules d'éclairage automobile ainsi que des solutions personnalisées telles que la conception de dispositifs optiques, la proposition de conception d'éclairage, et plus encore avec la marque Nexlide.

Le Nexlide-E est 63 % plus lumineux que le produit précédent et produit une lumière plus uniforme. LG Innotek a appliqué un film optique haute performance et haute durabilité pour améliorer les performances d'éclairage. La technique de micropatterning de la société a été utilisée dans le film pour donner divers effets de lumière.

Grâce à sa luminosité, ce module d'éclairage peut remplacer plusieurs feux automobiles ayant des normes de luminosité différentes en un seul module. Cela peut améliorer l'optimisation de l'espace et permettre davantage de variations de conception des feux d'un véhicule.

La luminosité maximale de Nexlide-E est passée de 80 cd (candela, l'unité de luminosité) à 130 cd, ce qui le rend 63 % plus lumineux que le produit précédent. Cela répond à la norme de luminosité des feux arrière, des clignotants et des feux stop.

Les feux stop répondent à la norme de luminosité la plus stricte. En Europe et en Amérique du Nord, ils doivent être de 110 cd ou plus. En effet, les feux stop doivent être reconnaissables en toutes circonstances pour une conduite plus sécuritaire.

Le Nexlide-E est également économe en énergie, car le module est suffisamment lumineux avec une petite quantité d'électricité. Cela est particulièrement important pour les véhicules électriques et à hydrogène, car cela permet d'augmenter leur autonomie (ce qui correspond à l'économie de carburant des véhicules classiques).

De même, les constructeurs automobiles peuvent remplacer les différents éclairages d'un véhicule, tels que le feu arrière et le feu stop, par un seul module d'éclairage grâce au Nexlide-E. La haute luminosité du produit rend cela possible en satisfaisant les différents niveaux de luminosité des feux arrière, des feux stop et des clignotants.

Comme le nombre de modules d'éclairage utilisés diminue, les constructeurs automobiles peuvent concevoir des feux plus fins et plus compacts, et accroître l'optimisation de l'espace en élargissant le coffre, par exemple.

Le Nexlide-E a également l'avantage de produire une lumière uniformément vive. Même en tant que feux large, il produit une lumière douce et uniforme, sans angles morts ni interruptions soudaines dues à des baisses de niveau d'éclairage.

Pour obtenir une lumière aussi vive et uniforme, LG Innotek a développé un nouveau film optique pour le Nexlide-E. Un film de seulement 0,2 mm d'épaisseur, produit à l'aide de la technique unique de micropatterning de la société, est fixé au module d'éclairage automobile. Les différents types de films optiques créent des effets lumineux variés.

Les micropatterns peuvent être modifiés en fonction du type de film optique pour augmenter la luminosité en collectant le faisceau, produire une source lumineuse de surface en diffusant la lumière ou même produire une forme lumineuse tridimensionnelle.

Grâce aux films optiques, LG Innotek peut produire des modules d'éclairage personnalisés sans avoir à modifier la conception de manière complexe ou à utiliser des composants supplémentaires tels qu'une lentille interne.

LG Innotek s'appuiera sur le Nexlide-E pour accroître sa part du marché des modules d'éclairage automobile.

Pour ce faire, la société a mené des actions de promotion auprès des constructeurs automobiles mondiaux aux États-Unis, au Japon, en Europe et en Corée du Sud. Le premier véhicule équipé du Nexlide-E devrait être produit en série dans la seconde moitié de cette année.

LG Innotek se concentre également sur le développement de produits d'éclairage de nouvelle génération. L'entreprise développe un autre type de film optique qui augmente encore la luminosité et l'uniformité de la lumière. Elle développe également le Nexlide-C+, un module d'éclairage 3D qui produit des formes lumineuses en 3D sans aucun dispositif tel qu'un demi-miroir qui favorise les effets 3D dans une lampe.

Insoo Ryu, vice-président et responsable de la division composants automobiles & électronique, a déclaré : « Le Nexlide-E est un produit innovant qui répond aux besoins des clients en matière de conceptions d'éclairage automobile originales qui donnent du caractère aux véhicules. Avec la marque Nexlide, LG Innotek continuera à offrir une expérience de conduite sûre et agréable grâce au service de solution de source lumineuse automobile. »

Global Market Insights, un institut d'études de marché, prévoit que le marché de l'éclairage automobile passera de 32,6 milliards USD en 2021 à 38,5 milliards USD en 2026.

À propos de LG Innotek Co.,Ltd.

LG Innotek est un fabricant de matériaux et de composants de pointe et une filiale du groupe LG. Les unités commerciales de l'entreprise comprennent des composants essentiels pour les téléphones mobiles, l'automobile, l'affichage, les semi-conducteurs et l'IoT. En outre, l'entreprise a coopéré étroitement avec des entreprises d'appareils mobiles, d'appareils électroménagers et des constructeurs automobiles, produisant des modules de caméra, des composants électroniques automobiles, des modules de communication sans fil et des matériaux de substrat.

Le siège social de LG Innotek se situe à Séoul, en Corée, et ses filiales de vente sont situées en Allemagne, aux États-Unis, en Chine continentale, au Japon et à Taïwan. Ses filiales de production se trouvent en Chine, au Vietnam, en Indonésie, au Mexique et en Pologne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web : www.lginnotek.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491712/photo1_Nexlide_E_Module_Lamp.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1491711/photo2_Nexlide_E_Lamp.jpg

Liens connexes

http://www.lginnotek.com



SOURCE LG Innotek