LG Innotek présente le module C-V2X basé sur la communication mobile via LTE

« Un véhicule connecté à tout grâce à la technologie mobile »

SÉOUL, Corée du Sud, 14 novembre 2018 /PRNewswire/ -- LG Innotek a annoncé aujourd'hui avoir développé le module C-V2X (véhicule connecté à tout) basé sur la communication mobile via LTE.

En anglais, C-V2X veut dire « Cellular-Vehicle To Everything » (Véhicule connecté à tout). Ce concept fait référence au système qui partage des informations telles que les conditions de conduite au sein de la voiture, les dispositifs mobiles et les infrastructures routières en ayant recours à la technologie de communication mobile. Le module C-V2X est un composant essentiel de la fonction de communication.

La technologie du C-V2X devrait permettre de surmonter les limites des voitures autonomes qui reconnaissent l'environnement en s'appuyant sur des capteurs automobiles tels que des caméras et des radars. Il est possible de détecter des angles morts ou des situations imprévues grâce à la communication avec d'autres véhicules et infrastructures routières.

Grâce au module C-V2X de LG Innotek, les constructeurs automobiles et les fabricants de composants peuvent désormais accélérer leurs progrès dans le développement de plates-formes de communication de nouvelle génération. L'utilisation du module C-V2X de LG Innotek, qui est équipé du tout dernier jeu de puces de communication et respecte les normes techniques internationales, élimine le besoin d'acheter séparément des centaines de pièces ou de concevoir un circuit de communication complexe à partir de zéro.

La société a incorporé le jeu de puces de communication Qualcomm 9150 C-V2X qui fait office de cerveau pour le module C-V2X, car il est considéré comme le jeu de puces de communication le plus avancé. Bien que le C-V2X est une technologie inégalée qui est difficile de modulariser, LG Innotek a réussi son développement en utilisant sa propre technologie de conception de circuit et son savoir-faire commercial en matière de composants automobiles.

En respectant les normes techniques internationales, LG Innotek a également permis à plusieurs fabricants d'utiliser ce module quelle que soit la région ou le type de voiture. Le module est conforme aux normes de communication directe (PC5) du C-V2X basé sur le LTE établies par le projet de partenariat de troisième génération (3GPP) au mois de mars dernier.

La société est en train de concentrer ses efforts pour cibler le marché des composants de communication automobile de nouvelle génération comme le C-V2X. Cet objectif est basé sur l'idée selon laquelle les composants de communication joueront un rôle essentiel pour déterminer la performance et la sécurité de la future génération de voitures comme les voitures autonomes.

En effet, LG Innotek est résolument engagé dans le développement de plates-formes de communication V2X avec de nombreuses sociétés mondiales en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Selon l'institut d'études de marché Lux Research, le marché mondial des modules de communication V2X devrait atteindre 6,5 milliards de dollars d'ici 2020.

« Le développement de la technologie de communication mobile comme les réseaux LTE et 5G attirera l'attention sur le C-V2X. LG Innotek prévoit donc de faire progresser de manière proactive la technologie de communication automobile, puisqu'il s'agit d'un produit innovant », affirme un représentant de la société.

LG Innotek dévoilera le module C-V2X au salon Electronica 2018, la plus grande foire commerciale et conférence du monde consacrée aux composants électroniques, qui se tiendra du 13 au 16 novembre au Messe Munchen, dans la ville de Munich, en Allemagne.

La société sera disponible pour des réunions au stand 216, hall B4 du salon Electronica 2018.

SOURCE LG Innotek