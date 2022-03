LG Innotek prévoit d'être neutre en carbone d'ici 2040

LG Innotek passera à une énergie 100 % renouvelable d'ici 2030.

LG Innotek va acquérir la certification « zéro déchet à la décharge » (Zeo Waste to Landfill) sur tous ses sites commerciaux et remplacer tous ses véhicules commerciaux par des véhicules à émissions zéro.

« LG Innotek augmentera la valeur pour le client en pratiquant une gestion ESG équilibrée. »

SÉOUL, Corée du Sud, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- LG Innotek (PDG Cheoldong Jeong) prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.

La société a annoncé le 23 qu'elle avait finalisé le « Plan de neutralité carbone 2040 » lors d'une récente réunion du comité ESG. Avec cette déclaration, LG Innotek s'attend à prendre un nouvel élan pour sa gestion ESG.

La neutralité carbone est l'état dans lequel une entreprise atteint une émission de carbone nulle en mettant en œuvre des plans pour éliminer autant de gaz à effet de serre qu'elle en produit. À mesure que le changement climatique et la gestion ESG deviennent des sujets d'actualité dans le secteur, de nombreuses entreprises mondiales cherchent à atteindre la neutralité carbone.

LG Innotek a annoncé le plan de neutralité carbone afin de sensibiliser au changement climatique et de prendre la tête de l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre, se tenant ainsi au courant de l'effort mondial pour faire face au changement climatique.

Le plan de neutralité carbone 2040 comprend des objectifs annuels et des stratégies détaillées pour atteindre la neutralité carbone. L'entreprise passera à l'énergie renouvelable pour toute l'électricité utilisée sur ses sites commerciaux dans le monde entier d'ici 2030 et atteindra une émission de carbone nulle d'ici 2040.

La première étape consiste à utiliser 100 % d'énergie renouvelable dans tous ses sites commerciaux d'ici 2030. L'électricité représente plus de 90 % des émissions de gaz à effet de serre de LG Innotek. C'est pourquoi il est si important pour l'entreprise de s'assurer que son électricité provient d'énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone.

Pour y parvenir, LG Innotek prévoit d'introduire et de développer des installations de production d'énergie solaire sur ses sites commerciaux coréens. En outre, la société utilisera le programme d'accord d'achat d'électricité (AAE), dans le cadre duquel une entreprise achète de l'électricité directement à une société de production d'énergie renouvelable, et le programme Green Premium, dans le cadre duquel une entreprise reçoit de l'électricité renouvelable de la Korea Electric Power Corporation (KEPCO) moyennant un supplément.

En fait, LG Innotek reçoit cette année 192 gigawatts d'électricité renouvelable par le biais de Green Premium. Cette quantité correspond à l'électricité que 65 000 ménages peuvent utiliser pendant un an.

L'entreprise a également prévu d'accroître l'utilisation des énergies renouvelables dans les sites de production à l'étranger, comme celui du Vietnam. Elle utilisera des programmes tels que l'AAE et la certification de l'utilisation des énergies renouvelables dans chaque pays et envisagera l'introduction d'installations de production d'énergie solaire.

LG Innotek prendra également diverses mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En particulier, la société prévoit d'acquérir la certification ZWTL (Zero Waste to Landfill) sur ses sites nationaux et étrangers afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les déchets mis en décharge.

Cette certification est un indice international délivré par Underwriters Laboratories (UL), une entreprise mondiale spécialisée dans les sciences de la sécurité, pour évaluer le taux de recyclage des ressources des entreprises. L'année dernière, l'usine LG Innotek de Gumi a reçu la plus haute validation du niveau platine pour la première fois dans l'industrie des matériaux et des composants, en reconnaissance du recyclage de la totalité des déchets qu'elle avait produits.

De plus, LG Innotek a pour objectif de remplacer tous ses véhicules professionnels par des véhicules à émission zéro d'ici 2030 afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, l'entreprise augmente continuellement le nombre de stations de recharge de VE sur ses sites commerciaux nationaux.

Le PDG Cheoldong Jeong a déclaré : « LG Innotek va mener les efforts pour construire un écosystème durable en élargissant l'investissement et en introduisant des technologies pour minimiser l'impact environnemental. » Il a également ajouté : « Nous augmenterons la valeur pour le client en pratiquant une gestion ESG équilibrée dans tous les domaines, y compris l'environnement, le social et la gouvernance. »

