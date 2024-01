L'HIPPOPOTAMUS MEUDON FAIT PEAU NEUVE !

PARIS, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Tout nouveau, tout beau : l'Hippopotamus de Meudon a fait peau neuve. Premier établissement franchisé de l'enseigne Hippopotamus - c'était en 1998 sous l'impulsion de Michel Corbière, Président du Groupe Forest Hill- le restaurant fête sa réouverture après plusieurs semaines de travaux. Ambiance steakhouse dans le décor et dans l'assiette avec en vedette, un choix de viandes imbattable et un savoir-faire réinventé.

Le steakhouse incontournable du Sud des Hauts-de-Seine

Fort de ses 200 couverts par jour et de son service continu - de 11h30 à minuit, 7 jours sur 7, le restaurant Hippopotamus Meudon Vélizy, 76e steakhouse de l'enseigne, fête sa réouverture en grande pompe.

"Notre clientèle, fidèle depuis toujours, a su nouer des liens privilégiés avec le personnel" explique Bernard Lo Monaco, directeur de l'établissement depuis son ouverture il y a 25 ans, "et nous sommes heureux de leur offrir des prestations nouvelles, revisitées, modernes et haut de gamme à tous les niveaux".

Qu'elle soit en effet familiale ou d'affaires, la clientèle du restaurant reçoit, depuis la rentrée, un accueil privilégié avec un soin accordé à la déco, ambiance bistro, mais également aux animations, véritables atouts de l'établissement : "des chaises hautes, des menus spécialement conçus pour les enfants, des activités à table pour s'occuper, des animations pour les événements sportifs ou pour des fêtes comme Halloween, Noël ou le réveillon… Nous savons que notre clientèle en est friande !" se réjouit Bernard Lo Monaco.

Du côté des fourneaux…

Depuis 1968, Hippopotamus s'est affirmé comme le spécialiste de la viande de bœuf. Si la carte, revisitée, propose un large éventail de mets (du canard, du poulet et même du poisson), les amateurs de viande retrouveront la qualité et la variété des morceaux, chères à l'enseigne.

Une large sélection de pièces de bœuf issue d'élevages français ou de renommée internationale comme l'entrecôte 100% française, le filet de Chateaubriand 100% française, la bavette d'aloyau Angus irlandaise, la Noix d'entrecôte argentine, la brochette XXL, la côte de bœuf 100% française à partager agrémentant la carte spécialement retravaillée pour l'occasion.

"À Meudon, on joue avec la braise"

Derrière les fours et les grills, les chefs apportent la touche finale en garantissant une cuisson selon les souhaits des clients (bleu, saignante, à point, bien cuite), certifiée par un pic cuisson. "Mais la grande nouveauté de cette réouverture, c'est le mode de cuisson de nos viandes" annonce fièrement Bernard le Monaco.

Toujours à la recherche de solutions innovantes, le nouveau mode de cuisson à la braise, grâce à un four nouvelle génération, est LA cerise sur le gâteau. Issue d'essences de bois soigneusement sélectionnées, cette technique apporte aux plats la saveur noble et unique du feu de bois d'autrefois. Résultat, un contraste saisissant dans les textures avec une tendreté rare à l'intérieur et un côté délicieusement braisé à l'extérieur.

Le mieux, encore, est sans doute de venir tester !

