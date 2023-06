L'incontournable marché chinois : débloquer le potentiel de croissance commerciale de WeChat

CANNES, France, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Depuis 2019, le processus de numérisation du marché chinois de la consommation s'est considérablement accéléré, sous l'effet de l'évolution des comportements des consommateurs et de la dynamique du marché. Ce changement transformateur s'est davantage intensifié ces derniers temps, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les marques qui doivent s'adapter au paysage numérique et s'y développer.

Dai Lijuan interviewe Zhang Guohua et Zeus Jiang Kiki Fan s'exprimant au Cannes Lions Dan Shu partage ses idées lors de la conférence de presse

Après trois ans d'absence, Tencent Marketing Solution a fait une apparition remarquée à la 70e édition du Festival international de la créativité Cannes Lions, où Zeus Jiang, vice-président de Tencent, s'est joint aux leaders du secteur pour participer à un débat le 20 juin dernier sur le thème : Le long terme dans le marketing numérique. Le débat portait sur l'importance de la numérisation et du marketing scientifique pour l'exploitation durable des marques.

Kiki Fan, directrice générale des opérations de ventes industrielles chez Tencent Marketing Solution, a également prononcé un discours intitulé « China's Digital Market: A Growth Roadmap » (Le marché numérique chinois : une feuille de route pour la croissance) le 21 juin, où elle a fait part des précieuses connaissances accumulées au cours de ses années d'expertise en marketing sur le marché chinois. Parallèlement, Tencent Marketing Insights (TMI) a collaboré avec Boston Consulting Group (BCG) pour dévoiler le rapport intitulé « A New Chapter to Digital Future - 2023 Report on Digital Trends of China's Luxury Market » (Un nouveau chapitre pour l'avenir numérique - Rapport 2023 sur les tendances numériques du marché du luxe en Chine), qui présente une analyse et des prévisions approfondies. Tencent Marketing Solution a également saisi cette occasion pour améliorer son Joint Business Partnership (JBP), en intensifiant ses efforts de collaboration avec ses partenaires dans le cadre de son engagement permanent.

Les leaders de l'industrie réfléchissent au long terme dans le domaine du marketing numérique :

Réflexions de Zeus Jiang et d'éminentes personnalités du monde de la publicité

Le 20 juin, Zeus Jiang, vice-président de Tencent, a participé à un débat organisé par le média « Modern Advertising » aux côtés de Zhang Guohua, président de la China Advertising Association et vice-président mondial de l'International Advertising Association, et de Dai Lijuan, rédacteur en chef de « Modern Advertising ». Le débat portait sur le thème : Le long terme dans le marketing numérique. Zeus Jiang a déclaré : « D'une part, les marques devraient se concentrer sur la numérisation des produits de base et des biens de masse, en tirant parti de la technologie pour améliorer l'efficacité des recommandations et les capacités d'optimisation des publicités. D'autre part, les marques peuvent utiliser le marketing scientifique pour tirer pleinement parti des scénarios multi-trafic de Tencent, en associant efficacement les caractéristiques des produits et aux résultats souhaités afin d'obtenir des opérations durables à long terme. »

Innovation en matière de commerce social

Communiquer en toute transparence avec les consommateurs grâce à Brand.com 2.0 de WeChat

« WeChat est devenue une zone de marque qui permet de partager des informations utiles avec les clients. Grâce aux recommandations d'amis, à la consultation d'articles, au visionnage de vidéos, à la recherche d'informations, à l'achat de produits et aux programmes de fidélisation, nous redéfinissons le nouveau parcours client en ligne pour nos clients et instaurons des relations plus étroites avec eux », explique Kiki Fan, directrice générale des opérations de ventes industrielles chez Tencent Marketing Solution. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus à la recherche de marques qui s'alignent sur leurs valeurs, ce qui impose une communication efficace entre les marques et les consommateurs. Les mini-programmes WeChat apparaissent comme un espace de croissance explosive et d'évolution de Brand.com 2.0. Les données révèlent qu'en 2022, les ventes de mini-programmes WeChat ont atteint des milliers de milliards de yuans de transactions, avec une croissance remarquable de 460 % depuis 2019. Les marques mondiales ont créé des magasins phares officiels et des centres de service à la clientèle au sein du mini-programme WeChat, intégrant de manière transparente des éléments sociaux au solide écosystème de services de Tencent. Cette approche innovante représente un nouveau paradigme dans le commerce social, ouvrant la voie à une gestion personnalisée de la marque à l'ère numérique chinoise.

Pour soutenir les marques dans leurs efforts de marketing, Tencent Marketing Solution a introduit un outil intelligent appelé RACE. Exploitant diverses données provenant de ses différentes plateformes, RACE fournit des informations précieuses sur les stratégies de marketing axées sur la science. Ces informations permettent aux marques d'optimiser le placement publicitaire et de maximiser l'efficacité du marketing.

Croissance résiliente des dépenses sur le marché du luxe en Chine

Innovation numérique, capital de marque et croissance durable

Pour aider les marques de luxe à exploiter le potentiel du marché chinois, Tencent Marketing Solution a organisé le 20 juin une conférence de presse sur le thème « A New Chapter to Digital Future » (Un nouveau chapitre pour l'avenir numérique), au cours de laquelle l'entreprise a dévoilé le rapport 2023 Tencent Luxury Report, a communiqué des informations précieuses et a présenté des stratégies efficaces pour le marketing des marques de luxe.

Dans le paysage numérique actuel en constante évolution, où les interactions entre les consommateurs et les marques sont de plus en plus numérisées, il est crucial que les marques améliorent leurs stratégies de marketing numérique. « Au cours des trois dernières années, WeChat a introduit de nombreux formats publicitaires innovants afin d'améliorer l'impact sur nos clients. De plus, nos outils de données intelligents nous permettent d'aider nos clients à évaluer l'ampleur de cet impact et d'autres indicateurs pertinents », a déclaré Mme Fan.

Le rapport souligne que le marché chinois s'est complètement remis et a fait preuve d'une forte résilience. On estime que les dépenses de luxe des consommateurs chinois devraient augmenter de 15 à 20 % et atteindre 550 milliards de yuans d'ici à la fin de 2023. Véronique Yang, directrice générale et associée principale de BCG, a déclaré : « Les acteurs sous-jacents des dépenses de luxe sont la classe moyenne supérieure et les consommateurs aisés en Chine. Nous constatons qu'en dépit des hauts et des bas de l'environnement macroéconomique, ce groupe de consommateurs reste relativement intact, et les expériences de luxe en Chine sont actuellement presque comparables à celles des marchés internationaux. »

La vitalité de l'écosystème numérique est l'un des principaux facteurs de la forte performance du marché chinois. Lin An, directeur général et associé de BCG, souligne la nécessité de comprendre les principaux parcours consommateurs de chaque marque et le rôle des différents points de contact. Il a affirmé à cet effet : « Nous devons savoir exactement quels sont les principaux parcours consommateurs de notre marque, quel est le rôle de tous les points de contact divers et complexes, comment allouer les ressources et quels types de produits et de services fournir. Nous pensons que ce groupe de consommateurs est le futur moteur de la croissance en Chine, et que les marques devront relever d'importants défis pour les attirer et les fidéliser. »

En ce qui concerne la satisfaction de la demande des consommateurs en matière de numérisation et les besoins commerciaux des marques, Dan Shu, responsable de l'industrie du luxe et des produits de beauté chez Tencent Marketing Solution, a souligné à quel point il est important de se concentrer sur les actifs des marques pour assurer le développement à long terme des marques de luxe. Il a déclaré : « Nous nous rendons compte que nous devrions nous concentrer davantage sur les actifs de la marque plutôt que sur le volume des ventes réalisé à travers des promotions, c'est pourquoi nous accomplissons un travail durable pour élaborer des stratégies durables pour les marques de luxe au sein de l'écosystème de Tencent. » Pour développer la valeur de la marque, diverses approches telles que le marketing de festival, le marketing événementiel et la conquête des jeunes sont adoptées. Les marques peuvent tirer parti du mini-programme WeChat, du trafic payant, de WeChat Search et du commerce de passage pour stimuler la croissance de leur activité. George Xie, responsable de la planification de l'industrie du luxe et des produits de beauté chez Tencent Marketing Solution, a souligné l'impact de la vague numérique sur la consommation de produits de luxe. Il a déclaré à cet effet : « Avec le développement de la vague numérique, la transformation des canaux en ligne, l'évolution des comportements des consommateurs et les stratégies innovantes de marketing numérique ont ensemble façonné une nouvelle expérience de la consommation de luxe.

Renforcement du partenariat commercial conjoint à l'échelle mondiale

Donner aux marques les moyens de garantir leur croissance durable

Au cours du Festival international de la créativité Cannes Lions, Tencent Marketing Solution a engagé des discussions approfondies avec ses quatre partenaires stratégiques, GroupM, Publicis Groupe, Omnicom Media Group et Dentsu, qui ont abouti à un renforcement de son partenariat commercial conjoint mondial. Ethen Zhang, directeur général adjoint du service des ventes par canaux de Tencent Marketing Solution, a souligné le potentiel de ce partenariat. « Grâce à l'écosystème de produits de Tencent et au réseau mondial de clients de nos partenaires, nous avons la possibilité d'approfondir notre collaboration dans des domaines tels que les stratégies de marketing intégrées, les partenariats en matière de contenu, l'exploitation de la science du marketing et de la technologie publicitaire, et bien plus encore. Ensemble, nous fournirons des solutions durables qui feront vraiment la différence pour nos chers clients. »

