L'initiative "Future of News » de Stagwell (STGW) participera au Festival international de la créativité de Cannes Lions, au cours duquel des groupes d'experts mettront en évidence la capacité des actualités à générer des résultats commerciaux pour les spécialistes du marketing

Avec des dirigeants d'Ad Fontes Media, Bloomberg, Business Insider, CNN, The New York Times, Stagwell, The Trade Desk, The Washington Post et Wall Street Journal

NEW YORK et CANNES, France, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- La série Future of News de Stagwell (NASDAQ: STGW) se poursuivra avec son prochain chapitre au Festival international de la créativité de Cannes Lions, le plus grand événement mondial en matière de publicité, de marketing et de créativité.

Stagwell organisera deux conférences à Cannes Lions afin d'encourager les annonceurs à réinvestir dans l'industrie de l'actualité. Les conférences poursuivront la discussion autour de l'étude révolutionnaire de Stagwell sur la publicité dans l'actualité , une enquête menée auprès de 50 000 consommateurs américains qui a révélé que les publicités placées dans des sources d'information de qualité à côté d'articles sur des sujets provocateurs et polarisants n'avaient pas d'impact négatif sur la favorabilité de la marque, l'intention d'achat et d'autres mesures de la santé de la marque pour les entreprises présentées dans ces publicités.

Les discussions portent sur :

L'avenir de l'actualité : pourquoi l'audience de l'actualité est aussi importante que celle du sport

Mercredi 19 juin | 12 h 30 CEST

L'actualité est l'avenir et représente une plateforme unique et complémentaire pour les marques afin de générer des résultats commerciaux. Cependant, les annonceurs sont de plus en plus réticents à tirer parti de la publicité dans les actualités, principalement parce qu'ils craignent d'apparaître à côté d'un contenu qui pourrait diviser ou polariser d'une manière ou d'une autre. Comment les médias d'actualité se préparent-ils à affronter les 36 prochains mois à la lumière de ces considérations ? Une discussion avec des PDG sur la voie à suivre et les possibilités qui s'offrent aux journalistes, aux marques et aux annonceurs :

Sara Fischer , journaliste pour les médias, Axios

, journaliste pour les médias, Axios Meredith Kopit-Levien , PDG du New York Times

, PDG du Barbara Peng , PDG de Business Insider

, PDG de Business Insider Mark Penn , PDG de Stagwell

, PDG de Stagwell Mark Thompson , PDG de CNN

Le commerce de l'actualité : une opportunité pour les marques et le journalisme de qualité

Mercredi 19 juin à 10 h 15 CEST

L'actualité n'a jamais été aussi importante, mais il existe toujours un fossé entre la demande des consommateurs pour un journalisme de qualité et la volonté des annonceurs d'inclure l'actualité comme un élément essentiel de leur stratégie de médias payants. Comment les chefs d'entreprise des publications d'actualité résolvent-ils ce décalage ? Que manquent les annonceurs en n'exploitant pas l'actualité ? Une conversation avec des dirigeants de haut niveau sur les moyens immédiats dont disposent les marques pour s'engager dans l'information et obtenir un retour significatif :

Christine Cook , directrice des recettes mondiales, Bloomberg Media

, directrice des recettes mondiales, Bloomberg Media Jed Dederick , directeur des recettes, The Trade Desk

, directeur des recettes, The Trade Desk Johanna Mayer Jones , responsable mondiale de la publicité, The Washington Post

, responsable mondiale de la publicité, The Washington Post Vanessa Otero , PDG et fondatrice d'Ad Fontes Media

, PDG et fondatrice d'Ad Fontes Media Joy Robins , responsable mondiale de la publicité, The New York Times

, responsable mondiale de la publicité, The Josh Stinchcomb , directeur des recettes mondiales, Wall Street Journal | Barron's Group

, directeur des recettes mondiales, Wall Street Journal | Barron's Group Kara Swisher , cofondatrice de Recode & Code et rédactrice en chef du New York Magazine

« L'actualité est l'avenir. Une presse libre et prospère est essentielle à la démocratie, et une plateforme cruciale pour les spécialistes du marketing qui cherchent à atteindre des publics importants, a déclaré Mark Penn, PDG de Stagwell. Nos données montrent, sans l'ombre d'un doute, que les consommateurs comprennent la différence entre les actualités et la publicité ; en tant qu'industrie, il est temps de réévaluer les normes actuelles de "sécurité des marques". »

« L'étude de Stagwell change la donne et démystifie complètement la raison principale pour laquelle nous avons constaté une augmentation significative de l'évitement des actualités par de nombreux annonceurs au cours des dernières années », a observé Vanessa Otero, PDG et fondatrice d'Ad Fontes Media.

Pour en savoir plus sur l'initiative Future of News de Stagwell, veuillez contacter [email protected] .

Pour demander un exemplaire de l'étude sur la publicité dans les médias d'actualité, veuillez consulter le site https://www.stagwellglobal.com/future-of-news/ .

À propos de l'initiative Future of News

L'initiative « Future of News » de Stagwell est une plateforme transformatrice composée de recherches originales, d'événements révolutionnaires et de leadership éclairé visant à élever la conversation autour de l'importance de la publicité dans les actualités. Stagwell, avec sa coalition de partenaires du secteur de l'édition et de l'industrie, a créé cette série dynamique pour inciter l'industrie de la publicité à réinvestir dans l'information. Les partenaires comprennent : Ad Fontes Media, Axel Springer, Axios, Business Insider, Newsweek, POLITICO, The New York Times, The Trade Desk, The Wall Street Journal et The Washington Post. Ensemble, le conseil lancera une plateforme transformatrice pour inciter l'industrie de la publicité à réinvestir dans l'actualité.

À propos de Stagwell

Stagwell (NASDAQ: STGW ) est le réseau challenger construit pour transformer le marketing. Nous fournissons une performance créative à l'échelle pour les marques les plus ambitieuses du monde, en connectant une créativité qui fait bouger les cultures avec une technologie de pointe pour harmoniser l'art et la science du marketing. Dirigés par des entrepreneurs, nos plus de 13 000 spécialistes répartis dans plus de 34 pays sont unis par un seul objectif : accroître l'efficacité et améliorer les résultats commerciaux de leurs clients. Rejoignez-nous sur www.stagwellglobal.com

Contact pour les médias :

Kara Gelber

[email protected]