L'introduction en bourse de PureHealth entièrement souscrite le premier jour

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- PureHealth Holding PJSC (Société par actions cotée en bourse en cours de constitution, la « Société »), la plus grande plateforme de soins de santé du Moyen-Orient, a confirmé un intérêt soutenu pour son introduction en bourse, le premier jour de la période de souscription.

PureHealth IPO fully subscribed on first day

Farhan Malik, fondateur et directeur général de PureHealth, a déclaré : « Nous avons constaté une demande extrêmement forte pour l'introduction en bourse, qui a été entièrement souscrite dès le jour de l'ouverture. Je suis très heureux de constater le vif intérêt des investisseurs et l'accueil globalement positif qui lui a été réservé. L'introduction en bourse offre aux investisseurs une proposition de valeur attrayante et la chance de faire partie du parcours de PureHealth, qui est en soi une opportunité unique. Nous sommes sur une trajectoire de croissance forte grâce à nos récentes acquisitions internationales et à nos plans d'avenir ambitieux, soutenus par le leadership visionnaire d'Abu Dhabi et des EAU. À la suite de cette première réponse, nous attendons avec impatience notre date de cotation auprès d'ADX, une étape importante pour PureHealth. »

Le prix de l'offre finale a été fixé à 3,26 AED, ce qui se traduit par une offre de 1,11 milliard d'actions, qui représenteront 10 % du capital de la société, soit une valeur de 3,62 milliards d'AED. La période de souscription a débuté ce matin et se terminera le 11 décembre 2023 pour les tranches « particuliers » et « professionnels ». La société a l'intention de coter ses actions à la Bourse d'Abu Dhabi (« ADX ») le 20 décembre 2023.

Le prospectus et des informations détaillées sur PureHealth, son introduction en bourse et le processus de souscription sont disponibles sur purehealth.ae/investor-relations/ .

À propos de PureHealth

En faisant progresser la science de la longévité, PureHealth introduit les soins de santé du futur des EAU au reste du monde. PureHealth est la plus grande plateforme de soins de santé intégrée au Moyen-Orient, avec un écosystème qui remet en question l'espérance de vie et réinvente la portée de la santé. Avec plus de 25 hôpitaux, plus de 100 cliniques, de nombreux centres de diagnostic, des solutions d'assurance maladie, des pharmacies, des technologies de la santé, des achats, des investissements et plus encore, ses innovations révolutionnaires sont à la pointe des soins de santé, car l'entreprise a pour mission de libérer du temps pour l'humanité.

Le réseau d'établissements de santé de PureHealth à Abu Dhabi et dans les Émirats du Nord comprend :

SEHA – Abu Dhabi Health Services Company : l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis

: l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis Daman – The National Health Insurance Company : principale compagnie d'assurance maladie des EAU

The Health Insurance Company The Medical Office : supervise les hôpitaux et les établissements de santé Sheikh Khalifa établis sous l'initiative de S.A. le président des EAU

Sheikh Khalifa Rafed : la plus grande organisation d'achat groupé de soins de santé des EAU

PureLab : gère et exploite le plus grand réseau de laboratoires de la région

Abu Dhabi Stem Cells Center : centre de soins de santé spécialisé dans la thérapie cellulaire et la médecine régénérative

régénérative One Health : réseau de vente, d'assistance et d'ingénierie qui fournit des solutions médicales de bout en bout

The Life Corner : première pharmacie holistique d' Abu Dhabi au service des établissements de santé et de bien-être

holistique d' Ardent : quatrième opérateur privé d'hôpitaux de soins aigus aux États-Unis

Pour en savoir plus, visitez www.purehealth.ae