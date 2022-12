L'OUVERTURE DU VIDA DUBAI MARINA & YACHT CLUB VOUS PROMET DES VACANCES DES PLUS PALPITANTES

DUBAI, É.A.U., 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'un des nouveaux hôtels les plus attendus de Dubaï, le Vida Dubai Marina & Yacht Club, a ouvert ses portes pour vous offrir les plus belles expériences de la ville, des aventures en yacht aux offres culinaires, en passant par une vie nocturne des plus incroyables.

Offrant une vue imprenable sur la Marina de Dubaï, la tour Vida comprend 158 chambres d'hôtel et plus de 300 résidences. Elle occupe une place de choix dans l'un des lieux les plus emblématiques, si bien que tout ce dont vous avez besoin est à votre portée !

The exterior of the new Vida Dubai Marina and Yacht Club An executive room at the new Vida Dubai Marina and Yacht Club

Fort de son emplacement idyllique sur la promenade du front de mer, le Vida Dubai Marina & Yacht Club propose diverses offres gastronomiques avec une vue imprenable et ajoute une touche d'animation à un quartier déjà dynamique. Vous y trouverez de quoi ravir vos palais et vivre des week-ends extraordinaires ; vos amis à fourrure sont également les bienvenus pour vous assurer un accueil au poil.

Le restaurant Origins apporte le mélange parfait de saveurs fabuleuses pour les personnes à la recherche de mets plus sains avec une vue imprenable sur la marina. Que vous souhaitiez commencer la journée du bon pied, dévorer un déjeuner léger ou bien savourer un délicieux dîner, Origins est l'endroit qu'il vous faut.

Pour tout autre rythme, Stage 2 vous plonge dans une ambiance décontractée, idéale pour se retrouver entre amis ou pour travailler, les écouteurs dans les oreilles. Installez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur afin de savourer une collation et un café, et profitez de cet espace décontracté inspirant et énergique.

La piscine sur le toit de l'hôtel Vida Dubai Marina & Yacht Club est idéale pour prendre des bains de soleil ou pour siroter un verre en vous émerveillant devant le coucher de soleil sur la marina. Et ne vous inquiétez pas pour les plus petits, le Kids' Club a tout prévu pour eux.

Proposant des espaces créatifs et des équipements d'exception, le Vida Marina & Yacht Club offre un centre de vie haut de gamme pour les esprits entreprenants et créatifs. Venez découvrir cette nouvelle adresse de Dubaï pour un moment de connexion, d'inspiration et de création.

Mark Kirby; chef du groupe Emaar Hospitality, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes de présenter le Vida Dubai Marina & Yacht Club, car il s'agit d'une extension très importante de la marque Vida. Dubai Marina regorge de vie et d'une énergie exceptionnelle, c'est une grande communauté dans laquelle notre marque a toute sa place et nous sommes impatients de nous intégrer dans ce quartier tout en offrant aux visiteurs et aux invités des expériences inoubliables. »

Pour obtenir de plus amples informations ou pour réserver un séjour, veuillez consulter le site suivant :

https://www.vidahotels.com/en/hotels/vida-dubai-marina-yacht-club/

À propos de Vida Hotels and Resorts :



Vida, qui signifie « vie » en espagnol, exprime la chaleur, la simplicité et la créativité dans des espaces conceptuels. Vida Hotels and Resorts insuffle la vie dans les expériences en gardant à cœur ses valeurs authentiques et créatives. Il s'agit d'un centre urbain qui propose un style de vie haut de gamme au sein d'hôtels, de centres de villégiature et de résidences au design élégant dans toute la région. Il est considéré comme un espace vivant et dynamique où les esprits créatifs et entrepreneuriaux peuvent créer, jouer et exprimer leur plein potentiel,

Les hôtels et complexes hôteliers Vida offrent un environnement stimulant où le style rencontre la commodité et l'interactivité. La marque, qui puise son inspiration dans la créativité et le design, propose les adresses les plus dynamiques des Émirats arabes unis, notamment Vida Downtown, Vida Emirates Hills, Vida Creek Harbour et Vida Beach Resort Umm Al Quwain. Elle étend son style de vie dynamique à des lieux clés de la région, avec l'ouverture récente de Vida Marassi Al Bahrain et de Vida Dubai Marina & Yacht Club, ainsi qu'une nouvelle expansion en Arabie Saoudite et en Égypte prévue dans un avenir proche.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1966441/Vida_Dubai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1966442/Vida_Dubai_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1966443/Vida_Dubai_Logo.jpg

SOURCE Vida Dubai Marina & Yacht Club