MaaS Global: L'étude Whimpact de Ramboll révèle que les transports publics sont l'épine dorsale de la mobilité en tant que service

L'analyse de Ramboll portant sur les données de la première année de Whim est la première enquête qui présente l'état actuel de la mobilité en tant que service

HELSINKI, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- MaaS Global et Ramboll ont aujourd'hui publié l'étude intitulée « Whimpact : Insights from the world's first mobility as a Service solution » qui est axée sur l'état actuel de la mobilité en tant que service (MaaS). Ce rapport repose sur les données Whim, le premier service mondial MaaS disponible sur le marché, qui rassemble divers modes de transport sous un unique abonnement mensuel. Dans le cadre de cette étude, le bureau de conseil en ingénierie et conception Ramboll a analysé les données de 70 000 membres enregistrés, basées sur la première année d'opération de Whim à Helsinki, Finlande. Whimpact présente les résultats sur la manière dont les gens utilisent MaaS et en quoi ceci se compare à l'utilisation de services de transports dans une ville précise.

Les principaux constats de l'étude indiquent que les transports publics constituent l'épine dorsale de MaaS :

Les utilisateurs de Whim effectuent 73% de leurs trajets avec les transports publics, comparé à 48% des trajets réalisés par un citoyen moyen.

42% de tous les trajets en vélo urbain des utilisateurs Whim sont combinés avec les transports publics.

Les utilisateurs de Whim sont imprégnés par le transport multimodal, et utilisent à la fois le vélo et les taxis pour résoudre les problèmes du « premier et dernier kilomètre ».

Les utilisateurs de Whim combinent les taxis aux transports publics trois fois plus souvent, comparé aux autres utilisateurs à Helsinki en moyenne.

en moyenne. Les clients de Whim utilisent un large éventail de services complets de transports, et ils adoptent clairement des modèles de mobilité durables, qui ont un impact majeur sur les encombrements urbains et la dépendance automobile.

Selon une évaluation des Nations Unies, 68% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines d'ici 2050. Les villes affrontent de grands défis pour faire face à la croissance de leurs systèmes de transport, ce qui crée le besoin pour de nouveaux services et solutions de transport permettant de simplifier le processus de réalisation des trajets pour les citoyens. Par le biais de la plate-forme MaaS, les utilisateurs ont accès à toute une variété de services de transport qui couvrent tous les besoins individuels en matière de mobilité. Alors que les villes en expansion luttent contre le trafic urbain croissant et les émissions de CO2, l'infrastructure de transport public devient un élément clé pour l'habitabilité des villes.

« Tant que les gens ne seront pas prêts à délaisser leurs voitures, il sera difficile de faire un geste décisif pour l'environnement. À l'heure actuelle, le taux d'utilisation des véhicules des passagers se situe autour de quatre pour cent, et le reste du temps, les véhicules restent en arrêt, explique Krista Huhtala-Jenks, Responsable Écosystème et Durabilité de MaaS Global. Cette étude a été sollicitée pour mettre en évidence l'impact de MaaS sur la résolution des problèmes liés au trafic et aux émissions de CO2. Un unique fournisseur de services ne sera pas en mesure de régler les problèmes de transport et de trafic à lui seul à l'avenir ; ainsi les APIs ouvertes et la collaboration entre tous les fournisseurs de services de transport (TSP) est nécessaire afin de servir au mieux les besoins de l'utilisateur final. Tous les TSP peuvent faire partie de la solution globale, pour le bien des villes et de la planète, solution qui permettra aux gens de renoncer à leur voitures pour quelque chose de meilleur. »

« Les utilisateurs de Whim semblent être plus ouverts à la possibilité de combiner les différentes options de mobilité et pour essayer de nouveaux services de mobilité comme les vélos urbains. Ils utilisent le taxi comme service de premier et dernier kilomètre trois fois plus souvent que les citoyens d'Helsinki en moyenne. Si ce comportement devient une tendance plus commune, il aidera les villes à résoudre leurs problèmes d'encombrement, rendra des zones urbaines plus conviviales pour les piétons et aidera les villes à atteindre leur objectifs de durabilité », dit Jukka-Pekka Pitkänen, Directeur de la Division Mobilité intelligente de Ramboll.

L'étude a examiné les données de la première année d'utilisation de Whim en ce qui concerne: le comportement des déplacements, le développement urbain / le système de transport d'Helsinki, le concept de MaaS et si le MaaS débouchera sur une ville moins dépendante de la voiture.

Lire le rapport intégral Whimpact - Insights from the world's first mobility as a Service solution ici: https://ramboll.com/-/media/files/rfi/publications/Ramboll_whimpact-2019

Lire un extrait de l'étude Whimpact ici: https://whimapp.com/wp-content/uploads/2019/03/190327_Whimpact_report_1920x1080.pdf

Images de presse : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gDKsbxvwqCgoAmGT1JP4J0Nqh4Rs2S5i

À propos de MaaS Global

MaaS Global est le premier véritable opérateur mondial de mobilité en tant que service (MaaS) avec son application récompensée Whim qui fournit aux utilisateurs tous les services de transport urbain sous une seule application. Avec plus de trois millions de déplacements effectués depuis son lancement en décembre 2017, Whim est la première solution MaaS forfaitaire disponible sur le marché. Whim permet également aux utilisateurs de se déplacer là et quand ils le souhaitent avec les transports publics, les taxis, les véhicules de location et de nombreuses autres options, tout ceci avec un unique abonnement mensuel. Whim a révolutionné les habitudes de transport de ses utilisateurs en faveur des modes circulaires. MaaS Global a été fondée en 2015, et son siège est sis à Helsinki, Finlande. La société est financée par Toyota Financial Services, Karsan Otomotiv, Transdev, Aioi Nissay Dowa, Denso et Veho, et le montant total des investissements s'élève à 24,2 millions d'euros.

https://maas.global/

https://whimapp.com

À propos de Ramboll

Ramboll est une société leader dans le domaine de l'ingénierie, la conception et le conseil qui a été fondée au Danemark en 1945. La société emploie 15 000 experts au niveau mondial et elle est fortement représentée en particulier dans les pays nordiques, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe continentale, au Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Avec près de 300 bureaux dans 35 pays, Ramboll combine l'expérience locale aux connaissances mondiales en s'efforçant constamment d'atteindre des solutions inspirantes et adaptées qui font toute la différence pour nos clients et pour les utilisateurs finaux, et à toute la société. Ramboll travaille sur les marches suivants : Construction, Transport, Planification & Conception urbaine, Eau, Environnement & Santé, Énergie et Conseil en Management. En savoir plus sur ramboll.com .

Autres informations et demandes d'interview :

Krista Huhtala-Jenks, Directrice Écosystème et Durabilité, MaaS Global, krista.huhtala-jenks@maas.global, +358-40-759-3718

Jukka-Pekka Pitkänen, Directeur de la division mondiale Mobilité intelligente, Ramboll, jukkis@ramboll.fi, +358-40-738-4190

https://maas.global/



