Made In Nature : le marché italien des fruits et légumes biologiques continue de croître en 2020

BOLOGNE, Italie, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Au cours des dernières années, la consommation de produits biologiques a connu une croissance importante en Europe. La popularité de ces produits a fortement monté en 2020 auprès des consommateurs européens qui recherchent des produits naturels et sains. Les résultats du projet Made in Nature soulignent l'importance de promouvoir la connaissance de l'agriculture biologique à travers des initiatives dans les magasins, des événements et, ce qui est particulièrement vrai cette année, par l'entremise de canaux numériques.

Pour atteindre cet objectif, Made in Nature, le projet de 1,7 million d'euros financé par CSO Italie et l'Union européenne représentant les principales entreprises de produits biologiques en Italie a continué de mener ses activités de sensibilisation visant à promouvoir la qualité de l'agriculture biologique italienne auprès des consommateurs italiens, allemands et français.

Les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ont inévitablement nécessité la modification des actions de communication, ce qui a mené Made in Nature à lancer des initiatives plus intelligentes axées sur le potentiel des communications en ligne. Ces activités de Made in Nature, combinées au développement du site Web ( www.madeinnature.org ) qui a vu le lancement de l'arbre des saisons et a été consulté par plus de 30 000 utilisateurs en quelques mois, ont montré l'importance des nouveaux médias et des interactions directes avec les consommateurs. Au cours de cette deuxième année d'existence du projet, la portée des réseaux sociaux associés au projet s'est accrue, la page Facebook ayant aujourd'hui 7 448 abonnés et plus de 1 million d'utilisateurs touchés par la couverture de la page et le compte Instagram totalisant plus de 3 500 abonnés et atteignant plus de 305 000 utilisateurs, sans compter les 17 000 utilisateurs uniques du site Web en 2020. Grâce à ce genre d'activités, les valeurs du secteur biologique ont pu être largement diffusées auprès des personnes intéressées et des nouveaux consommateurs qui ont pu découvrir les activités et le monde de Made in Nature.

Selon le rapport Ismea-Sinab, le secteur de l'agriculture biologique italienne est de plus en plus important et pèse 3,3 milliards d'euros pour une part de marché de 4 %. En effet, l'Italie est le premier pays européen en ce qui concerne le nombre d'exploitations agricoles biologiques, avec plus de 80 000 exploitants pour une superficie des terres de près de 2 millions d'hectares (soit 15,8 % de la superficie agricole utilisée). Un chiffre bien au-dessus de la moyenne de l'UE (environ 8 %) et supérieur à celui de ses concurrents comme l'Espagne (10,1 %), l'Allemagne (9,07 %) et la France (8,06 %).

Les actions de Made in Nature visant à favoriser la diffusion et la valorisation des fruits et légumes biologiques européens financées par l'UE et CSO Italie, avec la collaboration d'entreprises italiennes (Brio, Canova, Conserve Italia, Veritas Biofrutta, RK Growers et Lagnasco Group), se poursuivront en 2021.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site Web : www.madeinnature.org

Mise en œuvre du projet : SOPEXA Italia

