MagVenture : Obtention du marquage CE dans le traitement des addictions par neuromodulation cérébrale, les TOC et la dépression avec symptômes d'anxiété

La thérapie par TMS est une technologie avancée de neuromodulation ambulatoire qui utilise des impulsions magnétiques pour stimuler des zones spécifiques dans le cerveau.

Pour l'addiction, une étude pilote menée par une équipe de recherche italienne de la Fondation Novella Fronda a démontré une efficacité de 69% dans le groupe TMS versus 19% dans le groupe contrôle recevant le traitement de référence. Ces résultats initiaux ont conduit à la mise en place d'une étude observationnelle.

« Notre étude a impliqué un total de 284 individus présentant une dépendance à la cocaïne. Après avoir reçu la thérapie par TMS, les patients ont été suivis pendant deux ans et huit mois. Les résultats ont clairement démontré que la thérapie par TMS a permis des réductions sur le long terme de la consommation de cocaïne » explique Graziella Madeo, Neurologue et Coordinatrice du projet de recherche. Elle précise : " la thérapie par TMS peut changer le comportement anormal induit par la consommation de substances en ciblant les dysfonctionnements des circuits cérébraux sous-jacents. L'état de manque est réduit ou absent. Nos patients éprouvent également des changements dans d'autres aspects de leur vie avec notamment un plus grand contrôle de pathologies susceptibles de déclencher une rechute vers la consommation de cocaïne. "

Pour les TOC, un taux de réponse de 45% a été observé dans le groupe traité versus 18% dans le groupe placebo. Pour la dépression, à ce jour, la plus grande étude contrôlée randomisée au monde sur la TMS - incluant 414 patients - a montré un taux de réponse de 49% et un taux de rémission de 32% pour ceux recevant la stimulation magnétique avec le protocole theta burst. De plus, la thérapie par TMS a aussi démontré une efficacité dans le traitement des symptômes d'anxiété chez les patients dépressifs avec un taux de réponse de 39% et un taux de rémission de 23%.

" L'élargissement des indications thérapeutiques de la TMS constitue la mission principale de MagVenture. La disponibilité de ces nouvelles options thérapeutiques sur le marché contribuera à aider des millions de personnes touchées par ces troubles " conclut Claus Mathiesen.

MagVenture est une entreprise danoise, d'appareils médicaux, spécialisée dans les systèmes de stimulation magnétique non invasive pour le traitement des troubles mentaux et de l'addiction, ainsi que dans la recherche en neurosciences. MagVenture a été la première entreprise de TMS à recevoir le marquage CE pour la thérapie TMS des troubles dépressifs majeurs en 2011. Cette thérapie est maintenant disponible dans les établissements de soins à travers l'Europe et dans le monde entier. MagVenture a des filiales en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil. Elle est aussi représentée dans plus de 55 pays à travers le monde.

MagVenture TMS Therapy® – marquages CE

" Traitement des troubles liés à l'usage de substances psychoactives chez les patients adultes. "

" Traitement complémentaire des patients adultes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (TOC). "

" Chez les patients adultes souffrant de troubles dépressifs majeurs en échec après deux classes de traitements antidépresseurs, sans amélioration satisfaisante, à la dose et durée de traitement efficaces, ou supérieures, pour l'épisode en cours. "

MagVenture TMS Therapy® – bénéfice clinique

Chez les sujets répondeurs au traitement, souffrant de troubles dépressifs majeurs avec symptômes de comorbidité anxieuse, le bénéfice clinique peut, en outre, inclure une amélioration des symptômes d'anxiété.



