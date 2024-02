Manta, plateforme de bande dessinée numérique, lance aujourd'hui la langue française

Lire une vaste bibliothèque d'histoires de premier plan avec un simple abonnement

SÉOUL, Corée du Sud, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Manta ( www.manta.net ) a annoncé aujourd'hui l'introduction du français dans son répertoire linguistique, dévoilant une sélection de 10 titres sélectionnés pour le public en France, au Canada et dans d'autres marchés francophones à partir de ce jour, le 21 février. Ce mouvement stratégique représente la deuxième initiative de localisation de Manta après son lancement réussi en espagnol au printemps 2023. Elle souligne l'engagement de la plateforme à se développer à l'échelle mondiale, en proposant des histoires de premier plan à un plus large public de fans.

Pour seulement 4,99 € par mois, ou à des tarifs encore plus abordables avec des plans de 3 ou 12 mois, les fans d'histoire peuvent se plonger dans les récits de Manta salués par la critique, y compris Under the Oak Tree (Sous le vieux chêne), Lies Become You (Envoûtée par mes mensonges), I've Become a True Villainess (Je suis devenue une vraie méchante), Mokrin, Finding Camellia (À la recherche de Camélia) et Disobey the Duke if You Dare (Désobéissez au duc si vous l'osez). Manta s'engage à améliorer l'expérience des fans en publiant de nouvelles séries chaque mois.

Travis Kim, PDG de Manta, a déclaré : « Chez Manta, nous sommes conscients de la passion profonde et de l'appréciation de la communauté francophone pour les histoires exceptionnelles. » Et d'ajouter : « Avec une bibliothèque d'histoires de première classe chéries par des millions de fans mondiaux, nous avons saisi, à Manta, une occasion unique de rassembler encore plus de fans en présentant le français comme notre prochaine expansion linguistique. »

Avec cet ajout linguistique, Manta est prêt à répondre à la demande croissante des fans francophones pour des récits captivants. La vaste bibliothèque de bandes dessinées numériques de Manta, basée sur la propriété intellectuelle (PI) éprouvée de la Corée, a suscité l'engouement de la part des fans du monde entier, accumulant plus de 14 millions de téléchargements au cours des quatre années suivant son lancement.

La vague de la K-pop s'est répandue aux quatre coins du globe et la bande dessinée coréenne a depuis gagné en popularité auprès du public francophone, faisant des francophones un public de plus en plus important pour les créateurs. Au fur et à mesure de l'intérêt grandissant de la culture coréenne (de la musique et des séries télévisées à la beauté et à la nourriture), les bandes dessinées numériques sont considérées comme la prochaine grande nouveauté de la K-Wave (Hallyu).

À propos de Manta

Manta est la destination ultime pour les meilleures bandes dessinées numériques et autres œuvres de fiction fondées sur une propriété intellectuelle (PI) éprouvée. Elle s'engage à fournir une bibliothèque de plus en plus grande de séries de bandes dessinées, toutes accessibles avec un seul abonnement, au lieu de l'approche de paiement par épisode utilisée par d'autres. Manta offre également une expérience élargie aux fans prêts à payer un peu plus pour enrichir leur parcours de lecture avec du contenu supplémentaire tiré de leurs histoires préférées.

Détenue et exploitée par RIDI Corporation, un acteur majeur dans le domaine des récits en Corée, et la première startup de contenu du pays à obtenir le statut de licorne, Manta a fait ses débuts en novembre 2020. Manta s'est rapidement développée dans le secteur mondial de la bande dessinée, devenant la première application de bande dessinée sur Google Play dans des régions telles que les États-Unis, le Mexique et l'Espagne peu après son lancement, avec ses applications téléchargées plus de 14 millions de fois en janvier 2024.

S'inscrivant dans une tendance mondiale, la propriété intellectuelle disponible sur Manta est devenue une nouvelle source d'inspiration pour d'autres formats de divertissement, y compris des adaptations en prise de vue directe et des séries télévisées animées. En plus des histoires originales développées par Manta Studios, la société travaille également avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle tiers pour étendre les histoires existantes sous forme de bandes dessinées.

L'application Manta est téléchargeable gratuitement sur les appareils Android et iOS dans plus de 175 pays. Pour en savoir plus, visitez manta.net.