Mapp devient une plateforme de marketing digital pour les rebelles du marketing

« Nous adoptons un positionnement audacieux et disons aux responsables marketing qu'ils doivent sortir du lot en choisissant bien leurs technologies marketing. Suivre le troupeau aveuglément lorsque l'on fait un choix de solution marketing est une erreur, car vous pourriez vous retrouver avec une solution de marketing cloud très sophistiquée et souvent hors de prix ou plusieurs solutions 'best of breed' qui doivent être interfacées pour fonctionner entre elles. Mapp aide les responsables marketing de tous types d'entreprises à développer des campagnes cross-canal d'acquisition et d'engagement performantes, et ceci à un coût d'utilisation très raisonnable », a déclaré Steve Warren, CEO de Mapp.

Avec Mapp Cloud, le produit phare de Mapp, les responsables marketing peuvent se démarquer de la concurrence en exécutant des campagnes plus intelligentes qui se nourissent de données clients unifiées, depuis une plateforme unique et simple, Mapp CDP. En 2018, Mapp a transformé son architecture de données en une Customer Data Platform (CDP) pour développer des campagnes marketing réellement data-centric.

Au-delà de soutenir les marques grand public, Mapp a également identifié le besoin d'une solution d'email marketing simple et conviviale, utilisable par des agences et des cabinets de conseil. Pour ce faire, Mapp a renommé son produit BlueHornet eMS sous le nom Mapp Empower. Mapp Empower, utilisable en marque blanche, est pensé avec une architecture nativement multi-clients et une autonomie complète pour la création de comptes. Cette offre deviendra donc le choix privilégié des partenaires de Mapp à l'avenir. Les clients actuels d'eMS, qu'il s'agisse des marques ou des agences, bénéficieront en 2019 des innovations les plus récentes, ainsi que de l'évolution du service pour cette plateforme. Pour les revendeurs, les possibilités de partenariat avec Mapp s'étendent et inclue Mapp Acquire, Mapp Engage et Mapp Empower.

Le nouveau positionnement de la société sur le marché et l'évolution de ses produits illustrent son engagement continu à fournir des évolutions technologiques qui répondent aux besoins en constante évolution des experts en marketing en 2019 et au-delà.

Pour découvrir la nouvelle approche de marque de Mapp, veuillez visiter www.mapp.com ou suivez notre prochain webinaire de Mapp qui aura lieu le 31 janvier 2019, en présence d'un cabinet d'analystes de premier plan.

À propos de Mapp :

Mapp aide les sociétés à sortir du lot, à moindre coût. Mapp Cloud est une plateforme de marketing numérique rebelle qui associe l'acquisition et l'engagement des clients en une plateforme unique et simple dotée de capacités cross-canal intégrées. À la base de Mapp Cloud se trouve la plateforme de données clients (CDP) native de Mapp qui permet de créer des campagnes en s'appuyant sur des données clients unifiées en temps réel, afin que les responsables marketing puissent anticiper les besoins de leurs clients. Mapp offre également une plateforme d'email marketing, Mapp Empower, dédiée aux revendeurs et agences digitales.

Le siège social de Mapp se trouve à San Diego et la société possède des bureaux dans huit pays. Elle aide plus de 3000 sociétés à vendre plus intelligemment et à rentabiliser au maximum leurs investissements en marketing digital. Puma, Xerox, PepsiCo, Qantas, Infinity et Lloyds Banking Group comptent parmi les clients de Mapp.

