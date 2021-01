Matteo Magnani rejoint Firmenich au poste de Chief Consumer & Innovation Officer, Global Perfumery

« Matteo est un dirigeant accompli avec un très beau parcours dans l'innovation et dans la construction de marque » a déclaré Ilaria Resta, President, Global Perfumery, Firmenich. « Dans ce nouveau rôle, il va se consacrer à traduire notre excellente connaissance du marché et des consommateurs en opportunités commerciales et solutions afin d'améliorer nos compétences en matière d'innovation, d'ingrédients naturels et de développement durable. Matteo va aussi renforcer notre image de marque et nos communications tout en accélérant la transformation digitale avec nos clients. »

Avant de rejoindre Firmenich, Matteo a passé dix-sept ans chez Procter & Gamble. Dans sa dernière fonction en tant que Brand Vice President for Fabric Care Europe, il a contribué à la forte croissance de marques telles que Ariel, Tide, Lenor et Fairy. Avant cela, Matteo dirigeait Dolce&Gabbana Beauty, dont la licence était à l'époque détenue par P&G. Il y a supervisé de nombreuses innovations, parmi lesquelles des lancements de parfums à grand succès ainsi que la mise en place réussie d'une collection de parfum premium et d'une ligne de maquillage. Né et élevé à Milan, Matteo vit à Genève avec sa femme et ses deux enfants.

« J'ai toujours été passionné par les parfums et par leur capacité à accroître la valeur de produits de grande consommation » a précisé Matteo Magnani. « C'est une période passionnante pour rejoindre Firmenich, qui, après 125 ans, continue d'être le leader en matière de créativité, d'innovation et de développement durable. Il est de ma responsabilité d'avoir un plus grand impact sur nos clients et sur leurs consommateurs. »

Basé à Genève, Matteo rapportera directement à Ilaria Resta, President, Global Perfumery, et encadrera les équipes de Perfumery en matière d''innovation, de marketing, de données consommateurs, d'ingrédients naturels, de développement durable, de digital et de communication.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes. Ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

