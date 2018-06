Mediahuis sélectionne Lumesse ETWeb™ empower pour une unification de la gestion des performances et de l'apprentissage

Mediahuis est un environnement multimarques dans lequel les divisions ont leur propre identité et peuvent fonctionner à différents rythmes. Avec son nouveau processus de gestion des performances, Mediahuis s'attèle à être plus agile et plus personnalisable en fonction des différences qui existent entre ses divisions opérationnelles. Des mesures préliminaires seront prises en 2018 afin de soutenir et de promouvoir une culture de retour d'information continu et plus informel qui évoluera selon les besoins d'une organisation en réseau.

« "Numérique" est le mot clé pour la Mediahuis Academy, tant pour la façon dont les cours seront offerts que pour leur contenu », explique Nathalie Vercammen, directrice des RH pour le recrutement et le perfectionnement chez Mediahuis. « Le principe "en tout lieu en toute heure" sera fondamental pour créer nos cours d'apprentissage en ligne et d'apprentissage hybride. Nous soutiendrons et guiderons également l'apprentissage social, le partage et la création de liens entre nos employés ». Le choix d'une plateforme réactive stable et mobile qui correspond à ces besoins en pleine évolution était une nouvelle étape logique dans ce processus, ajoute-t-elle.

Les entreprises en plein essor, que ce soit sur le plan organique ou via des acquisitions, doivent pouvoir prendre en charge de nouveaux domaines d'activité et de nouvelles personnes aussi efficacement que possible, et préparer ces talents pour une contribution immédiate à l'entreprise et une organisation des carrières. Lumesse propose un système qui réduit la frustration des utilisateurs et les complexités de connexion, facilitant l'adoption et l'intégration entre les profils des employés, leurs buts, et leurs objectifs en termes d'apprentissage et de développement des performances.

« Nous sommes heureux d'offrir à Mediahuis une gestion des performances et un apprentissage dans une seule et même solution », ajoute Michel Geurts, directeur des ventes à l'international chez Lumesse. « Le marché des médias d'information et la façon dont les gens obtiennent leurs informations continuent de changer, et Lumesse ETWeb empower peut fournir à la direction et aux employés de Mediahuis les outils numériques et sociaux lui permettant de collaborer et de répondre à l'évolution des objectifs de carrière et de l'entreprise. »

Mediahuis est l'un des plus grands groupes de médias en Belgique et aux Pays-Bas. Il a une foi inconditionnelle dans le journalisme indépendant et des médias forts et pertinents qui contribuent positivement aux personnes et à la société. C'est dans le cadre de cette vision que la société investit en permanence dans des marques d'informations fortes, sur papier et au format numérique.

La société publie des marques d'informations comme De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, NRC Handelsblad, NRC.Next, De Telegraaf, les titres de Holland Media Combinatie et De Limburger et Metro. Chaque jour, Mediahuis, dans sa composition actuelle, vend près de 1,4 million de journaux et touche plus de 2 millions de consommateurs d'informations au format numérique, avec divers sites d'informations.

Sur le marché de l'audiovisuel, le groupe est actif avec les chaînes de télévision régionales ATV, TVL, TV Oost et ROB TV et la chaîne radio Nostalgie. Mediahuis détient également l'imprimeur Printing Partners et les sociétés de journaux gratuits Rondom et 1Lokaal.

Lumesse est un grand fournisseur international de solutions SaaS de gestion et d'acquisition de talents. Elle allie une vaste couverture multinationale et multisectorielle et une expérience du savoir-faire local pour relever les défis du recrutement, de la gestion des talents et de l'apprentissage et du perfectionnement partout dans le monde. Plus de 1 200 des plus grandes et meilleures marques dans le monde travaillent avec Lumesse dans plus de 70 pays et 50 langues, car elles reconnaissent que l'engagement, l'innovation et la valeur ne proviennent que des personnes. Nous aidons nos clients à libérer et à mobiliser ce potentiel humain dans leurs activités en leur offrant une expérience transparente et captivante pour leurs utilisateurs des secteurs du recrutement, de la gestion de talents et de l'apprentissage, quels que soient l'heure, le lieu ou le type de dispositif.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lumesse.com.

