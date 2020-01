Mediaocean fait l'acquisition de MBS pour renforcer sa présence en Europe

Mediaocean a fait l'acquisition de MBS, un éditeur Français de logiciels de gestion de médias, pour développer son offre à destination des marques et agences internationales

NEW YORK, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Mediaocean, concepteur d'un système de gestion destiné au monde de la publicité, a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses activités en Europe avec l'acquisition de MBS, un éditeur parisien de logiciels de gestion de médias.

MBS est le principal éditeur français de logiciels de gestion de médias capables de prendre en charge l'exécution de campagnes de A à Z, achat, facturation et génération de rapports compris. Troisième marché européen et neuvième marché mondial, la France constitue un objectif publicitaire stratégique pour les spécialistes du marketing du monde entier et abrite de nombreuses marques internationales de premier plan. Les clients actuels de MBS incluent cinq holdings sur six et représentent 13 milliards d'euros de dépenses médias sur les marchés français, russe et marocain. Cette acquisition permet à Mediaocean de renforcer sa présence en France en enrichissant ses applications de production et de création déjà disponibles sur le marché avec des fonctionnalités de gestion de médias.

« L'acquisition de MSB constitue une étape clé de l'expansion continue de Mediaocean en Europe et dans le reste du monde. Nous souhaitons ainsi répondre aux besoins des spécialistes du marketing, agences, vendeurs et autres membres de la communauté publicitaire des quatre coins du monde », explique Bill Wise, PDG de Mediaocean. « Cette acquisition va nous aider à proposer nos solutions de gestion pour la planification et l'achat de médias en France et au-delà. Nous sommes très heureux d'accueillir MBS parmi nos équipes. »

« Au cours des 20 dernières années, nous avons tout mis en œuvre pour devenir le plus grand éditeur français de logiciels de gestion de médias », explique Marc Watrin, PDG de MBS. « Nous sommes partenaires de Mediaocean depuis des années et sommes très heureux de rejoindre ses équipes. Nous allons ainsi pouvoir proposer à nos clients une gamme d'applications plus complète. » Les systèmes de MBS sont déjà intégrés à Prisma, la plateforme de gestion d'achats de médias adressables de Mediaocean. Des projets d'intégration plus étroite seront annoncés en 2020.

L'acquisition est maintenant terminée.

À propos de Mediaocean

Mediaocean propose un système de gestion capable de prendre en charge tous les aspects du processus publicitaire : de la planification au règlement en passant par l'achat, la vente et la facturation, sans oublier l'analyse et l'optimisation des campagnes. Notre plateforme cross-média centrale prend en charge des budgets médias de 135 milliards de dollars et garantit la transparence et l'imputabilité des opérations sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Nous proposons nos services à une vaste gamme d'acteurs du monde de la publicité : plus de 100 000 agences, annonceurs et propriétaires de médias font quotidiennement confiance à Mediaocean. Notre société emploie 950 personnes et fait partie du groupe Vista Equity Partners. Advertising. Powered by Mediaocean.

