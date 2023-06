Médine, sponsor clé du Sommet mondial FIWARE 2023

VIENNE, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- La municipalité de Médine, en Arabie saoudite, a réussi ce que de nombreuses autres municipalités ont cherché à faire sans toujours y parvenir : un mélange parfait d'identité, de durabilité et de progrès. Et elle a partagé son secret à Vienne, où l'Autorité de développement de la région de Médine (MDA) a participé, via la plateforme Raseel, en tant que sponsor clé, au 9e Sommet mondial FIWARE, de la donnée à la valeur, les 12 et 13 juin 2023.

Madinah official, keynote speaker at Fiware Summit 2023

Propulsée par la fondation FIWARE, une organisation à but non lucratif qui encourage l'adoption de normes ouvertes grâce à des technologies open source pour le développement de solutions intelligentes, la plateforme Raseel est la première plateforme de villes intelligentes d'Arabie saoudite.

Il ne s'agit pas seulement de technologie : conçue pour la ville de Médine, deuxième ville sainte du monde pour les musulmans, la plateforme a été conçue afin d'améliorer la qualité de vie de ses habitants et visiteurs, plus de 9 millions chaque année.

« En adoptant les technologies de données ouvertes et open source, le programme Médine Ville Intelligente est passée d'une mise en œuvre axée sur l'offre à une mise en œuvre axée sur la demande de solutions technologiques. Nous sommes convaincus que les villes intelligentes sont une question de personnes et non de technologies », a déclaré Abdulrahman Ibrahim, directeur des données et de l'innovation de l'Autorité de développement de la région de Médine.

La plateforme vise à faciliter l'intégration de la gestion de la ville pour les services gouvernementaux, à améliorer la qualité de vie des résidents, à enrichir les expériences des visiteurs, à garantir de faibles coûts d'implantation aux PME et à simplifier le codage pour les développeurs de solutions.

Tout comme le cerveau assure le fonctionnement de toutes les parties du corps, Raseel fonctionne comme une plateforme innovante et interopérable qui fournit des solutions centralisées pour les villes intelligentes. Elle met l'accent sur l'échange transparent de données et la prestation de services essentiels, couvrant à la fois les besoins publics et privés pour une compréhension éclairée et une efficacité optimisée.

« Techniquement, nous avons choisi FIWARE comme partenaire pour l'interopérabilité, l'évolutivité, l'ouverture, la sécurité, le soutien communautaire et l'architecture modulaire », a expliqué Abdulrahman Ibrahim.

À Vienne, le programme Médine Ville Intelligente (MSCP) a présenté les solutions intelligentes les plus importantes et les projets actuels de la plateforme Raseel de Médine, à savoir faire progresser le développement et la mise en œuvre des solutions existantes, et participer à la création et à la diffusion de technologies open source.

La ville de Médine est devenue la première ville au monde à être membre platine de FIWARE et à obtenir un siège au conseil d'administration de la fondation.

Raseel est un nom commun arabe dérivé du mot « Messager ». Il fait également référence à l'« eau douce », qui coule de façon fluide.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2102055/Madinah_City_Fiware_Summit.jpg

SOURCE Madinah City