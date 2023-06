Mediso reçoit l'approbation de la FDA pour son logiciel de traitement d'images de médecine nucléaire InterView™

BUDAPEST, Hongrie, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Mediso a annoncé l'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) des logiciels de traitement d'images et de rapports multimodalité InterView™ FUSION et InterView™ XP (PET/SPECT/IRM/CT) qui sont spécifiquement adaptés aux flux de travail de la médecine nucléaire et de l'imagerie moléculaire.

Le logiciel InterView™, indépendant du fournisseur, offre une solution complète de visualisation d'images, de post-traitement et de création de rapports spécifiquement adaptée aux flux de travail de routine de la médecine nucléaire et de l'imagerie moléculaire. Les flux de travail et les outils spécialisés couvrent les études de médecine nucléaire les plus courantes, notamment les études portant sur les os, le cœur, le système nerveux central, la thyroïde, les parathyroïdes, les reins, le foie, le système digestif et les poumons. Des rapports rapides et standardisés sont disponibles pour toutes les procédures de médecine nucléaire. Le logiciel améliore la qualité des images SPECT grâce à la reconstruction itérative et permet une quantification absolue grâce au moteur de reconstruction Tera-Tomo™ SPECT, ce qui rend possible une dosimétrie personnalisée rapide et précise. Il comporte également une variété de modules de pointe qui permettent d'améliorer les travaux de recherche clinique et préclinique, tels que la détection automatique des lésions, la segmentation automatique et le débruitage d'image. Le logiciel InterView™ s'intègre parfaitement à tout système d'information hospitalier, qu'il fonctionne sur un poste de travail autonome ou sur un serveur physique ou virtualisé.

« L'approbation accordée par la FDA à notre logiciel de traitement d'images marque la prochaine étape de la commercialisation de nos produits cliniques aux États-Unis », a déclaré Istvan Bagamery, fondateur et PDG de Mediso. « Le logiciel InterView™ ainsi que les systèmes cliniques AnyScan SPECT et SPECT/CT constituent une solution complète pour toutes les applications de routine et de recherche en médecine nucléaire et ils témoignent de notre engagement continu sur le marché de l'imagerie moléculaire. »

Mediso travaille dans l'imagerie médicale depuis plus de 30 ans, avec un savoir-faire de développement, de fabrication, de vente et d'entretien d'appareils d'imagerie multimodalité. La société propose des solutions complètes, de la conception du matériel au logiciel d'évaluation et de quantification, pour les soins cliniques aux patients et la recherche préclinique.

Mediso occupe une position de leader sur le marché de la médecine nucléaire clinique avec plus de 1 500 systèmes en service dans le monde. Outre le seul système à triple tête SPECT/CT disponible sur le marché, AnyScan TRIO SPECT/CT, Mediso propose également un système intégré SPECT/PET/CT à triple modalité qui est lui aussi unique sur le marché.

Les produits sont vendus directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de distribution dans plus de 100 pays dans le monde.

