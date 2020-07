Mediterranean Umami, un ingrédient réduisant le sodium, améliore le Nutri-Score

Atlit, Israël, 29 juillet 2020 /PRNewswire/ -- L'usage de Mediterranean Umami, ingrédient permettant la réduction de la teneur en sodium, offre aux industriels agroalimentaires l'opportunité d'améliorer leur Nutri-Score. Cette gamme d'ingrédients clean label, développée par Salt of the Earth, comporte une forme poudre et une forme liquide.

Mediterranean Umami, a sodium-reduction ingredient, improves Nutri-Score

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage nutritionnel à 5 niveaux, apposé sur la face avant des emballages, sous forme de logo à 5 couleurs (aussi connu dans les autres pays européens sous la dénomination de 5-Colour Nutrition label ou 5-CNL). Le logo Nutri-Score a été conçu par Santé publique France, à la demande de la Direction générale de la Santé, et s'appuie sur les travaux de recherche scientifique du Pr. Serge Hercberg, ainsi que les expertises de l'ANSES et du Haut Conseil de Santé Publique.

Ce nouveau système d'étiquetage nutritionnel convertit la valeur nutritionnelle des produits en un simple code de cinq lettres de A à E, associées à différentes couleurs. La note A et le vert foncé sont attribués aux produits présentant la meilleure qualité nutritionnelle, alors que la note E et le rouge sont attribués aux produits ayant la plus faible qualité nutritionnelle. Le Nutri-Score prend en compte à la fois les caractéristiques « négatives » du produit (telles que les teneurs en calories, en sucre, matière grasse saturée, et sodium), et les caractéristiques « positives » (teneur en fruits et légumes, en fibres et en protéines), les condensant en un score facile à comprendre.

« Le Nutri-Score aide les consommateurs à faire des choix nutritifs en faisant leurs courses, et encourage les fabricants agroalimentaires à améliorer la valeur nutritionnelle de leurs produits » explique David Hart , Directeur de Business Unit chez Salt of the Earth.

Le Nutri-Score a été officiellement recommandé par les autorités de santé en France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Espagne, ainsi que par la Commission Européenne et l'OMS. De plus, des entreprises multinationales telles que Nestlé et Danone adoptent l'usage du Nutri-Score sur les marchés européens.

Mediterranean Umami est dérivé d'extraits naturels végétaux riches en composés d'arôme umami. Il peut aider à améliorer le Nutri-Score en réduisant la teneur en sodium dans le produit.

Les scores en sodium peuvent être améliorés de 3-5 points, selon le type de produit et la formulation. Dans de nombreux cas, cela peut suffire à améliorer la note globale du produit.

Mediterranean Umami permet de réduire la teneur en sodium jusqu'à 45% dans une large variété de produits. Il convient particulièrement bien aux viandes transformées et aux alternatives végétales à la viande, les condiments, sauces, plats préparés et snacks salés.

« Nous observons un intérêt croissant des clients cherchant à améliorer le Nutri-Score de leurs produits » souligne D.Hart. « Mediterranean Umami permet aux fabricants alimentaires de réduire significativement la teneur en sodium de leurs produits, sans compromettre la flaveur. Il s'agit d'une solution totalement naturelle et clean label, en phase avec les tendances consommateurs pour des ingrédients plus simples et faciles à comprendre ».

Concernant Salt of the Earth

Avec pour principes fondamentaux l'innovation et la qualité, Salt of the Earth produit des solutions à base de sel de mer durable, à destination de l'industrie agroalimentaire mondiale depuis 1922. Ses clients sont répartis dans plus de 20 pays sur 5 continents. La société contrôle et trace les ressources naturelles durables en sel et œuvre pour promouvoir une consommation équilibrée de sel grâce à des solutions innovantes de réduction des teneurs en sodium.

Company contact:



Salt of the Earth

Mr. David Hart

Business Unit Director

Tel: 972-4-954-9555

E-mail: [email protected]

www.saltoftheearthltd.com





Press Contact:



NutriPR

Ms. Liat Simha

Tel: +972-9-9742893

E-mail: [email protected]

Twitter: @LiatSimha

www.nutripr.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1220680/Mediterranean_Umami.jpg

Liens connexes

https://www.saltoftheearthltd.com/



SOURCE Salt of the Earth