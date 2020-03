Medix-Global lance l'initiative Mask of Solidarity, un nouveau programme conçu pour aider à soulager les souffrances humaines causées par le COVID-19

LONDRES, 9 mars 2020 /PRNewswire/ -- Medix-Global, une importante société mondiale de gestion de la santé, a lancé aujourd'hui Mask of Solidarity, une initiative mondiale qui cherche à encourager l'action et à lever des dons pour les organismes de bienfaisance enregistrés via le site maskofsolidarity.org, afin d'aider toutes les personnes directement affectées par l'épidémie mondiale de coronavirus COVID-19.

Reconnaissant l'énorme coût humain du COVID-19, Mask of Solidarity cherche à soulager les souffrances humaines liées à ce virus, et pas seulement les souffrances des personnes, de leur famille et de leurs proches qui ont malheureusement subi un décès. Les infirmières, les médecins et les autres premiers secours travaillent avec abnégation et s'occupent de ceux qui en ont besoin, en contribuant à arrêter la propagation du virus tout en s'exposant directement au danger.

Les masques médicaux sont devenus le symbole de l'épidémie de COVID-19 dans le monde entier, mais en Asie en particulier, ils sont considérés comme un symbole de quelque chose de beaucoup plus grand depuis des années : un symbole de solidarité. Par conséquent, l'initiative Mask of Solidarity s'apprête à renforcer la solidarité avec toutes les personnes touchées et a été lancée avec trois objectifs principaux :

Appel de l'initiative Mask of Solidarity : lever des fonds auprès d'entreprises et de donateurs individuels dans le monde entier afin de soutenir un petit nombre d'organisations caritatives œuvrant dans la santé et d'hôpitaux impliqués dans l'épidémie de COVID-19, au sein de la Chine continentale et de plus en plus au-delà. Les dons peuvent être versés directement à des organismes de bienfaisance via le site maskofsolidarity.org.

Zone d'inspiration de l'initiative Mask of Solidarity : encourager davantage de personnes à exprimer leur solidarité à ceux qui sont directement touchés par le COVID-19 en mettant en avant des actes de gentillesse déjà démontrés par d'autres dans le monde entier. Tout le monde peut faire part de ses témoignages inspirants sur www.facebook.com/maskofsolidarity.

encourager davantage de personnes à exprimer leur solidarité à ceux qui sont directement touchés par le COVID-19 en mettant en avant des actes de gentillesse déjà démontrés par d'autres dans le monde entier. Tout le monde peut faire part de ses témoignages inspirants sur www.facebook.com/maskofsolidarity. Soutien bénévole à l'initiative Mask of Solidarity de Medix-Global : étendre bénévolement les services médicaux professionnels de Medix à ceux qui se trouvent dans les zones touchées. Cela inclut la gestion des dossiers médicaux personnels pour un certain nombre de patients atteints de maladies graves dans des zones affectées actuellement par des problèmes d'accessibilité aux soins de santé et la fourniture de conseils médicaux spécialisés à distance pour les malades chroniques.

Des organismes de bienfaisance sélectionnés dans le cadre de l'initiative Mask of Solidarity ont été choisis pour leur travail contribuant à arrêter brusquement la propagation du COVID-19 ou pour leur soutien direct aux personnes touchées. Il s'agit notamment de la Croix-Rouge (Singapour) et du Love Fund de la Love Fondation (Hong Kong).

Medix-Global promeut activement Mask of Solidarity au niveau de son réseau mondial, y compris auprès de ses clients et partenaires commerciaux, afin d'intensifier l'engagement vis-à-vis de l'initiative et de créer un effet de réseau pour accroître la solidarité avec toutes les personnes touchées.

Sigal Atzmon, PDG de Medix-Global, a déclaré : « Le COVID-19 est une urgence sanitaire sans précédent, initialement pour la Chine, et de plus en plus pour le reste du monde. Cette épidémie de coronavirus est malheureusement loin d'être terminée, et il y a encore tellement plus de choses que nous pouvons et devons tous faire pour permettre d'obtenir du soutien là où il est le plus nécessaire. Contrairement à d'autres tragédies humaines récentes, le monde a été trop lent à faire preuve de solidarité envers tous ceux qui souffrent du COVID-19. Compte tenu de notre réseau international de relations pertinentes, nous nous sommes sentis poussés à agir en sachant que même un petit impact en vaudrait la peine. »

Tous les coûts administratifs du Mask of Solidarity sont assumés en privé par Medix-Global. L'initiative est supervisée par un groupe de conseillers honoraires indépendants composé de personnalités internationales de haut rang dans les domaines de l'assurance et des services juridiques professionnels, qui fournissent toutes bénévolement leur temps.

John Cai, l'un des conseillers honoraires indépendants de l'initiative Mask of Solidarity et ancien cadre supérieur dans le secteur des assurances aux États-Unis et en Asie, a ajouté : « Medix et ses conseillers honoraires entretiennent toutes sortes de relations étroites dans le monde entier avec des individus et des entreprises intéressés par une meilleure gestion des soins de santé et une meilleure protection des assurances. Ils peuvent donc agir en tant qu'ambassadeurs bien placés pour mobiliser le public sur des questions de santé importantes et pertinentes. Je suis fier de faire partie de l'initiative Mask of Solidarity lancée par Medix et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de l'aider à atteindre son objectif de créer la solidarité nécessaire pour le nombre croissant de personnes touchées par le COVID-19 à travers le monde. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

Associations caritatives pour l'appel de l'initiative Mask of Solidarity – Informations contextuelles

Croix-Rouge (Singapour) : la Croix-Rouge de Singapour a été sélectionnée pour toutes les tâches qu'elle a menées afin d'aider les plus vulnérables parmi les personnes touchées par l'épidémie de coronavirus COVID-19, à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine continentale. La Croix-Rouge de Singapour achète du matériel médical pour les hôpitaux de la province du Hubei, en Chine, distribue des produits d'hygiène et mène une éducation sur la santé dans la municipalité de Tianjin et la province de Nanning. Elle contribue également à sensibiliser la communauté singapourienne locale sur les efforts visant à endiguer l'épidémie au niveau local.

Le « Love Fund » de la Love Foundation (Hong Kong)

La Love Foundation est une petite organisation caritative très efficace basée à Hong Kong, créée pour être au service des communautés rurales isolées et pauvres de Chine continentale. Fondée à l'origine avec pour mission d'apporter son soutien aux « enfants abandonnés » de Chine, souffrant de la migration de leurs parents des zones rurales vers les zones urbaines, son Love Fund soutient de nombreuses familles à travers la Chine rurale depuis sa création en 2013. Fort de son expérience dans le soutien aux plus démunis de Chine, le Love Fund a créé un appel « Walk With Love for Coronavirus » qui est en cours de déploiement pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 dans l'ensemble du pays, financer des lieux de prévention des épidémies dans les villes rurales et recruter du personnel dans les centres de services sociaux dans des provinces chinoises, notamment Hubei, Jilin, Shandong, Gansu et Shaanxi.

Contributions directes aux hôpitaux de la province du Hubei

En plus d'encourager les dons aux organismes de bienfaisance enregistrés, sélectionnés par l'appel de l'initiative Mask of Solidarity, Medix-Global fera également des dons directement aux hôpitaux de la province du Hubei, par le biais de l'achat de fournitures médicales et sanitaires auprès des sociétés locales d'approvisionnement médical. Ce processus sera soutenu par JunHe LLP, un cabinet d'avocats chinois de premier plan qui a déjà contribué à cette cause. Les entreprises donatrices souhaitant rejoindre Medix pour apporter une contribution similaire sont encouragées à contacter Medix via [email protected].

À propos de Medix-Global - Créé en 2006, Medix Group est un important fournisseur mondial de solutions de gestion de la santé d'excellente qualité et innovantes. Avec des bureaux à Londres, Hong Kong, Shanghai, Singapour, Tel-Aviv, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok et Melbourne et plus de 4 millions de clients dans plus de 90 pays, Medix propose à ses clients (principalement des sociétés internationales d'assurance vie et santé, des groupes financiers, de grandes entreprises et des institutions gouvernementales) des services à valeur ajoutée importants dans le monde de la santé. L'équipe médicale de Medix est composée de plus de 300 médecins internes, ainsi que d'infirmières, d'experts en recherche, d'équipes d'administration médicale et d'un réseau mondial de qualité accrédité, comptant plus de 4 000 spécialistes et 2 000 grands hôpitaux.

Grâce à ses différents services, Medix propose à ses clients des solutions accélérées pour obtenir de meilleurs résultats médicaux avérés. Medix fournit des services mondiaux de gestion des dossiers personnels, des services de gestion de la prévention des maladies, des solutions de santé numériques, des services de soins à domicile, une stratégie en matière de santé et des services de gouvernance médicale aux assureurs, aux grandes entreprises et aux institutions gouvernementales.

Medix est une société à valeur partagée qui s'efforce de permettre aux personnes du monde entier d'avoir accès aux meilleurs soins médicaux possibles tout en éliminant les variations injustifiées des soins de santé et en aidant à contrôler l'inflation des coûts médicaux. Estimant que l'accessibilité, la qualité et la durabilité des soins médicaux représentent certains des éléments les plus importants des droits sociaux, Medix est très passionnée par ces questions et se consacre entièrement à ces activités dans le monde entier.

Contactez le bureau de presse de Medix-Global à l'adresse [email protected], ou George au numéro +852 65995731

