Mercury GSE passe une commande record d'équipements d'assistance au sol auprès de JBT AeroTech

SANTA FE SPRINGS, Californie, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Mercury GSE a le plaisir d'annoncer un accord inédit avec JBT AeroTech, une société d'Oshkosh Corporation, qui constitue la plus importante commande d'équipements d'assistance au sol (GSE) depuis la fin de la pandémie.

A JBT B650 Pushback Tractor at Mercury GSE's facility in Saginaw, Texas.

Mercury GSE, l'un des principaux fournisseurs de solutions GSE de haute qualité, a passé une importante commande auprès de JBT AeroTech. Cette commande réaffirme l'engagement de Mercury GSE à fournir des équipements de premier ordre au secteur de l'aviation et démontre sa confiance dans la technologie innovante et l'expertise de JBT AeroTech.

JBT AeroTech, société de confiance dans le domaine des solutions pour l'aviation, a toujours fourni des équipements GSE de pointe aux aéroports et aux compagnies aériennes du monde entier. Son engagement en faveur de la qualité, de la sécurité et de la durabilité est en parfaite adéquation avec les valeurs fondamentales de Mercury GSE.

« Nous sommes ravis d'annoncer cette importante commande de JBT AeroTech, a déclaré Jason Gendron, PDG de Mercury GSE. Cette collaboration représente un moment charnière pour notre industrie. Alors que le secteur de l'aviation se remet de la pandémie, notre investissement dans la dernière technologie GSE souligne notre engagement à soutenir nos clients et nos partenaires avec les solutions les plus avancées disponibles. »

Cette relation stratégique entre Mercury GSE et JBT AeroTech permettra aux aéroports et aux compagnies aériennes de rationaliser leurs opérations au sol, de réduire leurs coûts opérationnels et d'améliorer l'expérience globale des passagers. Elle soutient également les initiatives écologiques de l'industrie en proposant des équipements de pointe à faible consommation d'énergie.

« JBT AeroTech exprime sa profonde gratitude à son client et partenaire pour sa commande, a commenté Christian Eitner, directeur régional de JBT AeroTech. Nous sommes honorés de faire partie de votre parcours et restons engagés dans la réussite de nos clients. Cette étape importante réaffirme notre solide collaboration et nous sommes enthousiastes à l'idée des opportunités à venir, alors que nous continuons à servir l'industrie GSE. »

Cette commande sans précédent devrait inclure une gamme de produits GSE de pointe, notamment des tracteurs de refoulement, des chargeurs de fret, des unités de climatisation, des systèmes de chauffage, et bien plus. Ces solutions avancées contribueront à rendre les opérations aéroportuaires plus fluides et plus efficaces et à améliorer la sécurité et la fiabilité des processus de manutention au sol.

Mercury GSE et JBT AeroTech se sont tous deux engagés à assurer un déploiement efficace et sans heurts de ces équipements transformateurs. Ce partenariat vise à soutenir les aéroports et les compagnies aériennes qui continuent à se remettre sur pied et à s'adapter à l'évolution des besoins de l'industrie aéronautique.

À propos de Mercury Ground Support Equipment :

Mercury Ground Support Equipment (Mercury GSE) est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'équipement d'assistance au sol pour l'industrie aéronautique. Grâce à son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la satisfaction des clients, Mercury GSE fournit des équipements de pointe aux aéroports et aux compagnies aériennes du monde entier.

À propos de JBT AeroTech :

JBT AeroTech, une société d'Oshkosh Corporation, est un leader mondial dans la fourniture d'équipements d'assistance au sol et de services connexes à l'industrie aéronautique. En mettant l'accent sur la technologie, la sécurité et le développement durable, JBT AeroTech aide les aéroports et les compagnies aériennes à optimiser leurs opérations au sol.