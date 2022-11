METAVERSE WORLD LANCE UN NOUVEAU JEU DE FOOTBALL EN TEMPS REEL, 'META FOOTBALL'

Téléchargez le jeu sur Google Play, App Store et PC (via The Cube) dès aujourd'hui

LOS ANGELES, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- METAVERSE World, une filiale blockchain de Netmarble F&C, a lancé un nouveau jeu en 5v5 en temps réel 'META FOOTBALL'. Les joueurs du monde entier (à l'exception de la Chine) peuvent télécharger ce nouveau titre sur Google Play, App Store ainsi que sa propre plateforme PC, The CUBE, dès aujourd'hui.

Développé avec Unreal Engine 4, 'META FOOTBALL' est un jeu street-style, qui propose des matchs en 5v5 haletants avec des commandes simples à utiliser. Les joueurs peuvent créer une variété de stratégies de terrain approfondies en utilisant une équipe diversifiée de joueurs qualifiés.

Cinq joueurs seront affectés à une équipe où ils pourront choisir la position d'attaquant, de défenseur, de milieu de terrain ou de gardien de but au début de chaque match. Les équipes s'affronteront pour la gloire en participant au jeu en mode match en temps réel par niveau en 'Division' ainsi qu'en 'Arena', un mode PvP qui permet de récompenser les joueurs lorsqu'ils remportent des matchs.

'META FOOTBALL' est désormais disponible sur Google Play, App Store et The Cube, une plateforme blockchain développée par METAVERSE World. Le jeu offrira à l'avenir des fonctionnalités blockchain, grâce aux mises à jour progressivement proposées dans le jeu.

METAVERSE World est une filiale blockchain de Netmarble F&C, qui lui permet d'élargir sa portée dans le secteur des NFT et du métavers, et qui vient de rejoindre le Metaverse Standards Forum afin de contribuer à renforcer la technologie métavers dans son ensemble.

À propos de METAVERSE World

Metaverse World est une filiale de Netmarble FNC, qui a connu un succès mondial avec 'The Seven Deadly Sins : Grand Cross'. Metaverse World gère 'FNCY', une plateforme de divertissement WEB 3 qui associe des jeux, des humains numériques, diverses formes de divertissement, des contenus numériques (roman web, webtoons), du e-commerce, un portefeuille numérique et plus encore. Le mainnet FNCY développé grâce à sa technologie de pointe sera bientôt disponible.

