Mia Ouakim est la nouvelle PDG de Salsa

Née et élevée en Europe, aux États-Unis et en Afrique, le parcours de Mia Ouakim est incontestablement international. Sa carrière est ponctuée d'expériences chez des grandes marques du monde de la mode – Mulberry, Burberry et Tommy Hilfiger, entre autres – et de postes qui lui confèrent le savoir-faire des diverses étapes de la chaîne de production.

Chez Burberry, où elle est restée 8 ans, Mia a dirigé la ligne de vêtements pour enfants et a défini la stratégie de produit selon les besoins du marché à l'échelle mondiale. Par la suite, chez Tommy Hilfiger, elle a commencé par assumer le poste de vice-présidente pour la catégorie Denim et a assuré la croissance effective de la marque tout en mettant en place un nouveau réseau de distribution en Europe, en Asie, en Amérique latine et aux États-Unis. Le succès de sa méthodologie lui a permis de devenir gestionnaire de la section menswear de Tommy, un poste aux fonctions bien plus vastes, dans le cadre duquel elle a dirigé les équipes de Design, Merchandising, Planning, Product Development et Sourcing.

« Salsa est une référence dans le jeanswear. Elle a un parcours et une expérience vraiment notoires. C'est un projet très stimulant, non seulement pour tout ce que Salsa a déjà atteint, pour l'importance internationale qu'elle détient et pour la crédibilité de son produit, mais principalement pour les perspectives futures. Le chemin qui s'ouvre devant moi m'enthousiasme énormément. Je sais que je peux compter sur l'engagement total des équipes, qui ressentent la marque comme si c'était la leur », déclare Mia Ouakim, PDG de Salsa.

Créée en 1994, Salsa a, depuis lors, joué un rôle important dans le secteur de la mode et du textile et est reconnue pour son innovation dans le travail du denim et sa spécialisation en création de coupes techniques. Salsa vise à être la marque de jeanswear qui habille le mieux au monde. Elle produit déjà plus de cinq mille jeans par jour, vendus dans les 2 000 points de vente dont la marque dispose dans plus de 30 pays.

