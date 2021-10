Milipol Paris 2021 : la société ULBRICHTS Protection présente le premier casque capable d'arrêter « seul » les munitions à noyau de fer de kalachnikov, réduisant le traumatisme au-dessous d'un niveau mortel de 25 joules

Le casque sera disponible dans le monde entier à partir de 2022 et peut être observé lors du salon Milipol au stand de la société ULBRICHTS Protection (stand : 5J 064).

Le développement révolutionnaire de ce nouveau niveau de protection repose sur la recherche sans relâche d'une solution technique permettant d'arrêter les munitions à noyau de fer 7,62x39 M43, extrêmement difficiles à stopper, ainsi que le calibre 7,62x51 OTAN (M80) (NIJ III) à pleine vitesse.

VÉRITABLE PROTECTION = ARRÊT ET VALEURS D'ÉNERGIE RÉSIDUELLE PERMETTANT LA SURVIE INFÉRIEURES À 25 JOULES

Une véritable protection n'est accordée que si une balle est non seulement arrêtée mais également empêchée de subir une forte « déformation de la face arrière », réduisant ainsi l'énergie résiduelle au-dessous des 25 joules mortels.

LES NOUVELLES MENACES NÉCESSITENT DES MESURES ADAPTÉES

Les statistiques de ces dernières années montrent que les actes de tireurs fous, de terrorisme et de violence contre l'exécutif sont de plus en plus souvent commis avec des armes à feu et de plus en plus avec des armes d'épaule comme les kalachnikovs ou les dérivés de l'AR15.

La mission de ULBRICHTS Protection consiste à fournir aux unités d'opérations spéciales et aux agents de patrouille qui sont les premiers sur les lieux (first responders) la meilleure protection contre les menaces des armes de poing et d'épaule.

NOUS PROTÉGEONS DÉSORMAIS CEUX QUI NOUS PROTÈGENT ÉGALEMENT CONTRE LES TIRS D'ARMES D'ÉPAULE

À propos d'ULBRICHTS Protection

ULBRICHTS Protection est implanté à Schwanenstadt, en Haute-Autriche, et représente un secteur professionnel de la société ULBRICHTS GmbH. Y sont développés et produits des casques balistiques en titane et en alliage titane hybride. Les agents de patrouille et les forces spéciales de police ainsi que d'autres unités de police et l'armée comptent parmi la clientèle internationale de l'entreprise. L'entreprise est l'un des pionniers dans le domaine de la protection balistique de la tête. Elle pose régulièrement de nouveaux jalons techniques en matière de protection véritable, de confort et de design.

Les casques ULBRICHTS sont le premier choix en matière de casques balistiques pour les premières personnes sur place (first responders) ainsi que pour les casques balistiques destinés aux forces spéciales et aux unités de police.

Contact

Thomas Poandl

Directeur régional des ventes Protection / Marketing & relations publiques

Tél. : +43 664 88103498

[email protected]

Ulbrichts GmbH

A-4690 Schwanenstadt, Kaufing 34

Une vraie protection sauve des vies – Les casques ULBRICHTS ne se contentent pas d'arrêter les munitions d'armes de poing et de fusils, ils empêchent également une grave déformation de la face arrière entraînant un traumatisme cérébral mortel – à voir et à toucher sur notre stand : 5J 064

