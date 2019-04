Mise en service du système Aireon(SM) : le début des opérations au-dessus de l'Atlantique nord marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'aviation

Pour la première fois, les contrôleurs de la navigation aérienne ont des données en temps réel sur la position des avions n'importe où dans le monde, y compris dans l'espace aérien jusque là non contrôlé

MCLEAN, Virginie et LONDRES, 2 avril 2019 /PRNewswire/ -- À compter d'aujourd'hui, Aireon, tout premier système mondial de surveillance de la circulation aérienne en temps réel, est entièrement opérationnel et son utilisation mise à l'essai au-dessus de l'Atlantique nord. Cette annonce marque un jalon pour l'industrie de l'aviation, inaugurant une nouvelle ère dans la sécurité et l'efficacité, et révolutionnant la façon dont les gens voyagent par les airs.

Le système Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B, surveillance dépendante automatique en mode diffusion) d'Aireon de suivi à partir de l'espace permet une surveillance en temps réel de la circulation aérienne et un suivi de 100 pour cent des aéronefs équipés de l'ADS-B sur la planète. Avant l'arrivée en ligne du système d'Aireon, le suivi traditionnel à partir du sol couvrait à peine 30 pour cent du globe. En d'autres termes, les autorités de l'aviation civile, les transporteurs commerciaux et les partenaires apparentés de l'industrie devaient se fier à des mises à jour de positionnement provenant des aéronefs toutes les 10 à 14 minutes pour tracer les appareils en dehors de la zone de couverture des radars, ce qui est loin des mises à jour en temps réel assurées par le service d'Aireon.

« C'est la première fois dans l'histoire que nous pouvons surveiller tous les appareils équipés de l'ADS-B où qu'ils se trouvent autour de la Terre, » a souligné Don Thoma, PDG d'Aireon. « Notre organisation du transport aérien a fonctionné avec un système sûr, mais moins qu'efficace dans les 70 pour cent du monde ne disposant pas d'une surveillance en temps réel. Avec le lancement de notre service ADS-B de suivi à partir de l'espace, Aireon apporte aujourd'hui une solution en temps réel pour répondre à ce défi – une solution qui va optimiser de façon radicale la sécurité des vols et l'efficacité. L'industrie de l'aviation a maintenant rejoint le reste du 21e siècle où l'on se fie à la connectivité en temps réel pour conduire ses affaires. »

Il est prévu que le système d'Aireon réduise d'approximativement 76 pour cent les risques globaux de la sécurité des risques sur l'Atlantique nord selon une analyse conjointe de NAV CANADA et de NATS, premiers fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) à utiliser ce système. L'amélioration de la visibilité et du contrôle sur des espacés aériens jusqu'à présent non contrôlés – en particulier au-dessus des régions océaniques – permettra aux lignes aériennes de parcourir des routes à des optimums de vitesses et de niveaux de vol. Les économies de coûts attendues pourraient dépasser 300 dollars US par vol transatlantique et également réduire les émissions de dioxyde de carbone de deux tonnes par vol selon une analyse de NATS et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

L'utilisation du système Aireon au-dessus de l'Atlantique permet aux contrôleurs aériens d'essayer de réduire les distances de séparation dans les couloirs de 40 miles nautiques (NM) jusqu'à 14 NM, ce qui rend l'espace aérien plus flexible, plus prévisible et plus en mesure de prendre en charge l'immense croissance prédite pour les années à venir.

« Connaître la position, la vitesse et l'altitude de chaque aéronef équipé de l'ADS-B dans l'espace aérien – en temps réel – est un changement transformationnel de la façon dont nos contrôleurs gèrent la circulation aérienne, » a commenté Neil Wilson, président-directeur général de NAV CANADA. « Le système Aireon assure une dynamisation immédiate de la sécurité de l'aviation, et les compagnies aériennes vont profiter de routes plus efficaces au point de vue de l'efficacité de carburant et des niveaux de vol. Plus de 95 pour cent du trafic de l'Atlantique nord sont déjà équipés d'ADS-B ; ainsi, des économies en carburant et, en parallèle, des émissions réduites de dioxyde de carbone seront très rapidement atteintes. »

Les réglementations rendant obligatoire l'équipement ADS-B ont déjà été mises en application dans le monde entier, avec prise d'effet aux États-Unis en janvier 2020 et en Europe en juin 2020. D'autres pays sont en train de préparer des mandats pour sa mise en œuvre dans les prochaines années.

Martin Rolfe, PDG de NATS, a expliqué : « L'essai sur l'Atlantique nord concerne l'espace aérien océanique le plus actif du monde, avec plus de 500 000 vols chaque année et une prévision de 800 000 vols par an d'ici 2030. Cet essai va démontrer à l'industrie de l'aviation dans sa totalité qu'un ADS-B mondial, basé dans l'espace, peut révolutionner le service que nous fournissons à nos clients et au public qui voyage, et transformer la façon dont nous effectuons la gestion de la circulation aérienne dans les régions reculées. »

Au bout de huit années de mise au point, les charges utiles de l'ADS-B d'Aireon ont été logées sur la constellation de satellites Iridium® NEXT dont le déploiement final a eu lieu le 11 janvier 2019. Ayant reçu le 7 février 2019 d'Iridium le contrôle des six charges utiles finales de l'ADS-B, Aireon a réalisé la mise à l'essai de charges utiles, les étapes de validation et d'étalonnage avant mettre en service l'ensemble du système pour assister les actuels clients FSNA.

« L'amélioration de la sécurité et les économies de coûts pour toutes les parties prenantes de l'aviation ne représentent que le début. L'impact révolutionnaire des données de localisation en temps réel et des informations historiques de suivi grâce aux données d'Aireon basées dans l'espace va créer des innovations que nous n'avons même pas imaginées. Nous avons au bout des doigts des possibilités d'avantages polyvalents et continus pour l'ensemble de la communauté de l'aviation. Nous n'aurions pas pu accomplir ceci sans nos investisseurs dévoués, NAV CANADA, Iridium Communications, NATS, Enav, l'Irish Aviation Authority (IAA) et Naviair, ainsi que nos partenaires et clients du lancement. C'est un grand jour pour nous tous, » a conclu Thoma.

À propos d'Aireon LLC

Aireon a déployé un système basé dans l'espace de surveillance du trafic aérien pour aéronefs équipé de l'Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B, surveillance dépendante automatique en mode diffusion) partout autour du globe. Aireon met en valeur la nouvelle génération de technologies de suivi de l'aviation, lesquelles étaient auparavant basées au sol, et pour la toute première fois, étend leur portée à l'échelle mondiale afin de significativement améliorer l'efficacité, renforcer la sécurité, réduire les émissions et apporter des économies de coûts avantageuses à toutes les parties prenantes. La surveillance ADS-B depuis l'espace couvre les régions océaniques, polaires et reculées ; elle complète les systèmes basés au sol qui sont limités à l'espace aérien au-dessus des terres. En partenariat avec des fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) de premier plan dans le monde entier, comme NAV CANADA, l'Irish Aviation Authority (IAA), Enav, NATS et Naviair, de même qu'Iridium Communications, Aireon fournit un système de surveillance du trafic aérien en temps réel, basé dans l'espace, disponible pour toutes les parties prenantes de l'aviation.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.aireon.com

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif fondée en 1996 et fournissant un contrôle de la circulation aérienne, des services de conseil pour aéroports, des exposés sur la météo et des services d'informations aéronautiques couvrant plus de 18 millions de kilomètres carrés de l'espace aérien canadien national et international.

La Société est reconnue au plan international pour son palmarès de sécurité et son innovation technologique. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne mis au point par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne dans les pays du monde entier.

NAV CANADA est un partenaire d'Aireon LLC, coentreprise internationale déployant un système Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) basé dans l'espace, lequel va étendre la surveillance de la circulation aérienne à toutes les régions du globe.

Pour davantage d'informations, visitez www.navcanada.ca

À propos de NATS

NATS est une société de premier plan pour la gestion et les solutions du trafic aérien, établie au Royaume-Uni en 1962 et opérant à l'heure actuelle dans des pays autour de la planète.

NATS a traité plus de 2,6 millions de vols en 2018, couvrant le Royaume-Uni et l'est de l'Atlantique nord à partir de ses centres à Swanwick dans le Hampshire et de Prestwick dans l'Ayrshire. NATS assure également les services de circulation aérienne dans 13 aéroports du Royaume-Uni, à Gibraltar, ainsi que dans un certain nombre de tours de contrôle en Espagne par une coentreprise avec Ferrovial.

Tablant sur sa réputation d'excellence opérationnelle et d'innovation, NATS offre des solutions pour aérodromes, données, ingénierie, capacités, efficacité et performances environnementales à une clientèle du monde entier comprenant notamment des aéroports, des compagnies aériennes, des prestataires de services de contrôle de la navigation et des pouvoirs publics.

Pour davantage d'informations, visitez le site web de NATS sur www.nats.aero

Contacts avec la presse :

Jessie Hillenbrand

Aireon

+1 703 287 7452

Jessie.Hillenbrand@Aireon.com

Ron Singer

NAV CANADA

+1 613 563 7303

Ron.Singer@navcanada.ca

NATS Press Office

+44 (0) 1489 615945

www.nats.aero

Related Links

http://www.aireon.com



SOURCE Aireon