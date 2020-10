Motion Equity Partners entre au capital du Groupe Olmix aux côtés de son fondateur

Apport par Amadéite à Bioalg Holding de l'intégralité de ses (i) actions Olmix SA et de (ii) ses créances détenues sur Olmix SA et sur ses filiales (en ce compris des obligations émises par Olmix) ;

Cession par Amadéite d'environ 50% des titres Bioalg Holding aux fonds d'investissement conseillés par Motion Equity Partners, dans l'optique d'un contrôle conjoint ;

Reprise par Olmix SA des participations non-significatives d'Amadéite dans les sociétés Geo2, Olmix Malaysia et Breizh Algae Université, ainsi que d'un ensemble d'actifs relatifs à la conduite des activités d'Olmix, jusqu'alors détenus par Amadéite.

L'arrivée de Motion Equity Partners devrait permettre au Groupe de pérenniser ses activités et de poursuivre son désendettement, avec un retour à la profitabilité espéré. Des cessions de certaines activités pourront être étudiées à moyen terme.

Bioalg Holding lancera très prochainement une offre volontaire de rachat des actions Olmix au prix de 5,80 euros par action (correspondant à la valeur de l'action Olmix retenue lors de l'opération précitée de montée au capital d'Olmix par Bioalg Holding), suivie d'une radiation des actions Olmix du marché Euronext Access d'ici à la fin de l'année 2020. Il convient de souligner l'absence totale de liquidité des actions Olmix à l'issue de leur radiation du marché Euronext Access.

Dans l'attente du lancement de l'offre volontaire de rachat, la suspension de la cotation des actions Olmix sur Euronext Access est maintenue.

À propos d'Olmix

Le Groupe Olmix est le spécialiste français des solutions alternatives grâce aux algues pour l'hygiène, la nutrition et la santé des plantes et des animaux. Il a été créé en 1995 à Bréhan par Hervé Balusson, au cœur de la Bretagne et depuis 20 ans, l'entreprise s'est affirmée comme un spécialiste mondial des biotechnologies marines et de la chimie verte.

Le Groupe Olmix emploie plus de 650 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 28 implantations à l'international qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. La volonté de fournir des alternatives naturelles à base d'algues aux intrants chimiques et médicamenteux utilisés dans l'agriculture est à l'origine de la création du Groupe.

À propos de Motion Equity Partners

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'accompagnement d'ETI françaises et internationales en association avec les équipes de Management, Motion Equity Partners est un acteur reconnu du capital-investissement. Motion Equity Partners a réalisé plus de 50 opérations d'investissement aussi bien en France qu'à l'étranger, en accompagnant activement les équipes de Management à la recherche de croissance, de changement et de développement.

Structure indépendante détenue à 100% par son Management, Motion Equity Partners cible des entreprises dont la valeur peut atteindre € 250 millions. Son équipe d'investissement est forte d'une dizaine d'investisseurs expérimentés à la culture entrepreneuriale, basés à Paris.

