Msheireb Properties lance la « Gulf Sustainable Urbanism Encyclopedia »

Le lancement de l'ouvrage réunira des experts et des professeurs du Qatar et de la région, ainsi que des professeurs de l'Université Harvard et des invités. Un événement unique, alliant présentiel et virtuel, sera organisé par Msheireb Properties et se tiendra simultanément dans les musées Msheireb.

L'événement inaugural sera suivi de discussions en ligne les 14 et 21 octobre. Elles permettront d'aborder différents sujets liés à l'environnement historique, la culture et l'économie de la région du Golfe, au développement de l'urbanisme et à la santé publique de la région du Golfe, et aux quartiers traditionnels et à l'architecture de la région du Golfe. Une session spéciale sur les liens entre passé et urbanisme durable à venir (intitulée « The study of the past informs future sustainable urbanism in the Gulf ») sera également organisée.

L'ingénieur Ali Al Kuwari, PDG par intérim de Msheireb Properties, a déclaré : « Nous sommes fiers de lancer cet ouvrage important, qui présente une étude complète et approfondie sur l'urbanisme durable dans la région du Golfe et son incidence sur d'autres aspects de la vie. Valeur fondamentale de Msheireb Properties, la durabilité a un impact énorme sur notre présent et notre avenir. Cette valeur se reflète clairement dans notre projet phare de développement, le projet Msheireb du centre-ville de Doha, qui est un modèle exemplaire de villes modernes et durables. Nous remercions l'Université Harvard pour les efforts considérables qu'elle déploie afin de mener à bien cette étude, qui constitue la référence principale pour le Qatar et toute la région du Golfe. »

Le parrainage et le financement de cette étude par Msheireb Properties et la Fondation du Qatar reflètent les efforts de l'une et l'autre pour soutenir l'urbanisme durable et préserver l'environnement par le biais de recherches sur le terrain, établir de solides relations avec des institutions scientifiques et de recherche comme l'Université Harvard, et soutenir les études qui bénéficieront directement au Qatar et à la région. L'ouvrage Gulf Sustainable Urbanism est une référence pour les établissements universitaires, les universités, les bibliothèques et les chercheurs en développement durable et urbanisme. Cet ensemble de recherches révolutionnaires peut être utilisé afin d'établir des orientations utiles à la prise de décisions holistiques et durables pour l'urbanisme futur de la région du Golfe.

L'ouvrage intitulé Gulf Sustainable Urbanism est disponible en version électronique et en une édition spéciale de 900 pages, avec près de 1 000 illustrations et schémas analytiques représentés dans des graphiques d'une qualité exceptionnelle.

Ce document est le fruit de plus de neuf années de recherche; sa rédaction a débuté en 2011, la première phase s'étant achevée en 2020. L'étude couvre trois périodes : le passé, le présent et le futur. L'Université Harvard a achevé la première phase, portant sur le passé, et a publié la première partie du livre, qui couvrait huit pays et dix villes bordant la zone côtière du Golfe : le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn, Oman, l'Iran et l'Irak.

Pour en savoir plus et vous inscrire à l'événement, visitez le site https://www.gsubooklaunch.com .

Suivez nos réseaux sociaux pour vous tenir au courant des dernières nouvelles :

https://twitter.com/MsheirebDoha/status/1312416483960590336?s=20

https://www.instagram.com/p/CF9KdQbgvHa/

www.facebook.com/MsheirebProperties/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1308060/Msheireb_Properties_Video.mp4

Liens connexes

https://www.msheireb.com



SOURCE Msheireb Properties