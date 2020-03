NAGASE va lancer la naringine glucosylique, un ingrédient de produits de beauté anti-âge à base d'agrumes, le 31 mars

TOKYO, 5 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le 31 mars, NAGASE & CO., LTD., une société basée à Tokyo, va lancer les ventes de naringine glucosylique, un ingrédient de produits de beauté anti-âge qui favorise la production d'élastine, une protéine de matrice extracellulaire contribuant au maintien de l'élasticité de la peau et à la formation de fibres d'élastine. Le produit a été développé à l'aide de la technologie des enzymes de Hayashibara Co., Ltd., une société d'Okayama City chargée de la fabrication pour le Groupe NAGASE. Hayashibara fabrique la naringine glucosylique.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202002267318-O1-jV0K3Z0 q

Photo1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202002267318-O2-9a8Q0xq 0

La naringine est un flavonoïde à base d'agrumes. Bien qu'il soit tenu en haute estime depuis longtemps pour sa large gamme de caractéristiques, son application dans les produits de beauté a présenté des difficultés en raison de sa faible solubilité dans l'eau. Hayashibara a développé la naringine glucosylique en combinant du glucose avec la naringine à l'aide de la technologie des enzymes, ce qui a amélioré de manière significative la solubilité dans l'eau et permis son application à de multiples fins en tant que nouvel ingrédient de produits de beauté fonctionnel à base de plantes. Il s'est avéré que la naringine glucosylique promeut la production d'élastine et la formation de fibres d'élastine, une fonction jamais observée dans d'autres matières premières. L'élastine contribue au maintien de l'élasticité de la peau. On s'attend donc à ce que la naringine glucosylique soit efficace dans la réduction des rides et le relâchement de la peau.

NAGASE vendra la naringine glucosylique aux fabricants de produits de beauté dans le pays et à l'étranger en tant qu'ingrédient pour les produits de lutte contre le vieillissement. La naringine glucosylique sera présentée à « in-cosmetics Global », l'une des plus grandes expositions mondiales d'ingrédients de produits de beauté qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, à partir du 31 mars.

NAGASE est axée sur l'expansion de son activité vie et soins de santé, l'un des domaines ciblés pour la croissance. En termes de contribution à la beauté et à la santé, NAGASE poursuit le développement global de produits à forte valeur ajoutée en mobilisant ses compétences manifestes dans les fonctions de fabrication, de traitement et de recherche et développement en vue d'améliorer la santé et les modes de vie.

- Qu'est-ce que l'élastine ?

L'élastine est une protéine de matrice extracellulaire caractérisée par une élasticité que l'on trouve principalement dans les tissus exigeant résilience et élasticité. L'élastine forme une structure de fibre qui permet à l'élastine et à un autre composant de fibre, la fibre de collagène, de se combiner et de jouer un rôle dans le maintien de la résilience et de l'élasticité de la peau. L'élastine est produite naturellement dans le corps humain mais elle diminue progressivement dans la peau avec le vieillissement, ce qui entraîne des troubles cutanés tels que des rides et un relâchement de la peau.

Image1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202002267318-O3-3Guq1E2 g

- Image microscopique des fibres d'élastine

Photo2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202002267318-O4-S08o7Pv 5

- Formule structurelle

Image2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202002267318-O5-nU8KwDE N

- Informations sur l'exposition

Nom de l'exposition : in-cosmetics Global

Lieu : Fira de Barcelona

Dates : Mardi 31 mars - Jeudi 2 avril 2020

Nom de la société : Nagase (Europa) GmbH (Stand No. H10)

URL : https://www.nagase.co.jp/english /

Liens connexes

https://www.nagase.co.jp



SOURCE NAGASE & CO., LTD.