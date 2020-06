Nanjing organise une Tech Week virtuelle

NANJING, Chine, 8 juin 2020 /PRNewswire/ -- La ville de Nanjing, dans l'est de la Chine, organisera du 22 au 26 juin la Nanjing Tech Week 2020, qui exposera, selon le Comité d'organisation, les toutes dernières technologies.

La Nanjing Tech Week s'articule autour du thème Comprendre l'innovation urbaine. Les expositions virtuelles comprendront plus de 460 nouvelles technologies, des projets phares, des solutions de développement local, mais aussi des affichages vidéo et 25 webinaires.

Les activités de cet événement d'une semaine seront virtuelles, la participation de scientifiques, d'entrepreneurs, d'investisseurs et de banquiers se faisant par visioconférence grâce aux technologies 5G, de RV et de RA et à une plateforme en ligne créée pour présenter les progrès locaux en matière d'innovation, les échanges internationaux et la coopération régionale. Le site Web ( https://www.nanjingtech.cn ) propose également un concours d'entrepreneurs et des forums destinés à accroître l'interactivité.

Au 5 juin, près de 3 000 participants avaient confirmé leur présence, dont des universitaires chinois et étrangers, des hauts fonctionnaires, des organismes publics concernés, des présidents d'universités et d'instituts de recherche, des entrepreneurs et des investisseurs réputés.

Le concours d'entrepreneuriat - l'une des griffes de la Nanjing Tech Week 2020 -, comprendra des tournées de présentation et de recrutement avec plus de 100 projets présélectionnés. Il a reçu des centaines de projets jusqu'à présent, dans les catégories des services d'information logiciels, des véhicules à énergie nouvelle, de la biomédecine, de l'IA et des circuits intégrés. Les finales se tiendront le 25 juin à Nanjing, avec Hangzhou et une ville russe comme sites virtuels. Le nombre de spectateurs en ligne devrait dépasser le million.

