Nanotech Energy confirme le lancement de l'usine de production de 150 MW, Chico 2

Les semaines d'essai de pré-production permettent déjà d'obtenir un pourcentage élevé de cellules de grade A

SUNNY ISLES BEACH, Floride, 20 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les cellules de batteries à base de graphène fabriquées aux États-Unis entreront en pleine production au début de l'année 2024 dans la nouvelle usine de fabrication de 150 MW de Nanotech Energy, Chico 2, selon la direction de l'entreprise.

Nanotech Energy's Safe, American Made Battery Cells

Nanotech Energy a terminé avec succès les semaines d'essai à Chico 2 en novembre et décembre. Presque tous les équipements sont désormais en place sur le site de Chico, en Californie, et les processus finaux sont en cours d'affinage avant un lancement qui produira à terme 30 000 cellules de batterie 18650 par jour.

« En ce moment même, nos équipes chargées des matériaux, de la qualité, des opérations et de la gestion du programme collaborent pour s'assurer que nous sommes prêts à être opérationnels et à livrer des cellules aptes à la production en avril 2024 », déclare Troy Zerbe, directeur de l'exploitation de Nanotech Energy.

La production commencera à 10 cellules par minute avant de passer à 20 cellules par minute avant la fin de l'année. D'ici 2025, Chico 2 sera également en mesure de fabriquer 30 000 cellules de batteries 21700 par jour.

M. Zerbe ajoute : « Lorsque nous examinons nos indicateurs clés tels que la capacité, la résistance et la tension en circuit ouvert (OCV), nous sommes encouragés par le fait que nos essais ont déjà produit un pourcentage élevé de cellules de grade A. En réalité, nous sommes en avance et nous sentons l'impatience envahir toute l'organisation. »

Les travaux dans le bâtiment d'environ 4 645 m2 ont commencé en novembre 2022 . À l'automne 2023, Nanotech Energy a publié les premières images du nouvel aménagement qui prend forme.

Au cours des prochains mois, Chico 2 créera jusqu'à 100 nouveaux emplois. Le recrutement a déjà commencé et les responsables de Nanotech prévoient de rejoindre les partenaires, les fournisseurs et les nouveaux collègues pour l'inauguration de la nouvelle usine à la fin du mois de janvier 2024.

Pour plus d'informations sur les possibilités de partenariat permettant d'exploiter les capacités de production de Chico 2, veuillez contacter Michael Lang à l'adresse [email protected]

À propos de Nanotech Energy

Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Son matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries lithium-ion non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique).

Fondée en 2014 par le Dr Jack Kavanaugh et les éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, Nanotech Energy a son siège social à Los Angeles et est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://nanotechenergy.com .